Prudence en vue en Europe avec les surtaxes et avant la BoE

Des piétons passent devant le London Stock Exchange dans la City de Londres

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues jeudi sur une note prudente dans une séance marquée par les décisions de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) et surtout l'entrée en vigueur des droits de douane américains.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,10% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,35%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait perdre 0,05%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,42% et le Stoxx 600 en hausse de 0,22%.

La BoE publiera à 11h00 GMT sa décision de politique monétaire et une nouvelle baisse d'un quart de point, à 4,0%, de son principal taux directeur est attendu par les marchés. Les inquiétudes persistantes concernant l'inflation risquent cependant de diviser les décideurs de la banque et d'assombrir les perspectives pour ses prochaines décisions.

Sur le front commercial, ce jeudi marque le début de la collecte des nouveaux droits de douane allant de 10% à 50% sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, comme décidé par le président Donald Trump. Alors qu'un accord commercial définitif a été trouvé notamment avec la Grande-Bretagne, l'Union européenne (UE), le Japon ou encore la Corée du Sud, la Chine manque toujours à l'appel, même si le milliardaire s'est montré mardi confiant sur le sujet. Donald Trump a par ailleurs annoncé mercredi des droits de douane américains d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés, sans donner de calendrier spécifique. Selon les analystes de Barclays, ce flou fait espérer de possibles exemptions.

Sur le plan géopolitique, le président américain s'est disposé à rencontrer Vladimir Poutine dès la semaine prochaine alors que son ultimatum pour une fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine expire vendredi. La perspective d'une rencontre entre les deux dirigeants rassure néanmoins, ce qui profite à l'euro.

De nombreuses publications financières d'entreprises en Europe et aux Etats-Unis sont seront de nouveau au coeur de la séance du jour. Cette saison des résultats est la première à montrer l'impact de la guerre commerciale voulue par Donald Trump, mais les investisseurs ont jusqu'ici globalement salué les prévisions des sociétés.

Deutsche Bank note que 74% des entreprises du Stoxx ayant déjà publié leurs résultats ont affiché des bénéfices globaux supérieurs de 8% aux attentes.

A WALL STREET

La Bourse de New York a clôturé en hausse mercredi, portée par une salve de résultats d'entreprises supérieurs aux attentes et l'annonce par la Maison blanche d'un vaste plan d'investissement d'Apple aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,18%, ou 81,38 points, à 44.193,12 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 45,87 points, soit 0,73%, à 6.345,06 points et le Nasdaq Composite a progressé de 252,87 points, soit 1,21%, à 21.169,42 points.

Apple a gagné 5,1% après qu'un responsable de la Maison blanche a déclaré que le groupe informatique allait s'engager à investir 100 milliards de dollars supplémentaires pour développer sa base industrielle aux Etats-Unis.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini sur un gain de 0,72% à 2.987,92 points, soutenu par les valeurs technologiques dans le sillage de la clôture de Wall Street la veille. Le Topix, plus large, a pris 0,72% à 2.987,92 points après avoir inscrit un record en séance.

L'indice boursier taïwanais, en hausse de 2,37%, a également touché un plus haut d'un an. L'action TSMC grimpe de 4,89% après l'annonce par le groupe d'investissements supplémentaires cette année sur ses sites de production américains.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai grignote 0,03% et le CSI 300 décline de 0,02%.

Coté indicateur en Chine, les exportations ont accéléré en juillet, avec une hausse de 7,2% sur un an contre un consensus de +5,4% et une progression de 5,8% en juin, en amont de la date butoir fixée pour les droits de douane américains.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar recule de 0,07% face à un panier de devises de référence, conservant un accès de faiblesse alors que la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) a augmenté à environ 94% contre 48% la semaine dernière, selon le baromètre FedWacth de CME Group.

L'euro avance de 0,13%, à 1,1675 dollar après un gain de 0,7% mercredi.

La livre sterling s'échange à 1,3370 dollar (+0,11%) avant les annonces de la BoE.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 1,2 point de base, à 4,2442%, après une hausse de près de trois points la veille, en réaction à une faible demande à la suite d'une adjudication de 42 milliards de dollars d'obligations à 10 ans. Le marché attend par ailleurs le choix de Donald Trump sur le poste au sein du conseil des gouverneurs de la Fed.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne un point de base, à 2,6509% après une hausse d'environ deux points la veille.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte jeudi, mettant fin à une série de cinq séances de baisses, grâce à des signes montrant une stabilité de la demande aux Etats-Unis, premier consommateur mondial de brut, même si l'incertitude sur l'impact macroéconomique des droits de douane américains limite les gains.

Le Brent progresse de 0,69% à 67,34 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,75% à 64,82 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)