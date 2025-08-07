Les Bourses européennes ouvrent en ordre dispersé

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les Bourses européennes ont ouvert en ordre dispersé jeudi, prudentes à l'entame d'une séance marquée par l'entrée en vigueur de droits de douane américains.
La Bourse de Paris prenait 0,27% dans les premiers échanges, Francfort grappillait 0,11% tandis que Londres, où le marché attend d'être fixé jeudi sur la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, reculait de 0,23%.
Euronext CAC40
