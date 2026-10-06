Actionnariat salarié : Capgemini rachète ses actions pour éviter la dilution

Dans le cadre de son treizième plan d'actionnariat salarié (ESOP), Capgemini annonce le lancement du rachat d'actions visant à neutraliser la dilution actionnariale associée à ce plan.

Cette annonce fait suite à celle du 10 septembre dernier concernant le lancement de ce plan ESOP et à la décision du Conseil d'administration de Capgemini SE d'autoriser une enveloppe dédiée au rachat d'actions, distincte de l'enveloppe pluriannuelle de 2 milliards d'euros annoncée le 30 juillet 2025.

Capgemini SE a conclu ce 6 octobre un accord de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement, qui est également l'institution structurant le plan d'actionnariat salarié.

L'entreprise de services numériques s'est ainsi engagée à racheter ses propres actions, dans la limite de 3 millions d'actions et d'un prix de rachat moyen maximum de 200 EUR par action, en vue de leur annulation.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des autorisations accordées par l'Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2026.

Avec cette opération, Capgemini affecte par anticipation le produit de ce plan d'actionnariat salarié, qui prend la forme d'une augmentation de capital réservée aux salariés, au rachat d'actions existantes.

Cette opération de rachat d'actions vise à neutraliser la dilution actionnariale résultant de l'augmentation de capital et aura lieu avant le 17 décembre 2026, date à laquelle l'augmentation de capital prendra effet.

A cette date, l'actionnariat salarié sera augmenté d'un maximum de 3 millions d'actions (représentant 1,77% du capital social existant), sans incidence significative sur la trésorerie du groupe et sans dilution significative des actionnaires existants.