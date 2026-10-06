 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Actionnariat salarié : Capgemini rachète ses actions pour éviter la dilution
information fournie par Zonebourse 06/10/2026 à 17:52

Ajouter Boursorama à vos sources

Dans le cadre de son treizième plan d'actionnariat salarié (ESOP), Capgemini annonce le lancement du rachat d'actions visant à neutraliser la dilution actionnariale associée à ce plan.

Cette annonce fait suite à celle du 10 septembre dernier concernant le lancement de ce plan ESOP et à la décision du Conseil d'administration de Capgemini SE d'autoriser une enveloppe dédiée au rachat d'actions, distincte de l'enveloppe pluriannuelle de 2 milliards d'euros annoncée le 30 juillet 2025.

Capgemini SE a conclu ce 6 octobre un accord de rachat d'actions avec un prestataire de services d'investissement, qui est également l'institution structurant le plan d'actionnariat salarié.

L'entreprise de services numériques s'est ainsi engagée à racheter ses propres actions, dans la limite de 3 millions d'actions et d'un prix de rachat moyen maximum de 200 EUR par action, en vue de leur annulation.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des autorisations accordées par l'Assemblée générale des actionnaires du 20 mai 2026.

Avec cette opération, Capgemini affecte par anticipation le produit de ce plan d'actionnariat salarié, qui prend la forme d'une augmentation de capital réservée aux salariés, au rachat d'actions existantes.

Cette opération de rachat d'actions vise à neutraliser la dilution actionnariale résultant de l'augmentation de capital et aura lieu avant le 17 décembre 2026, date à laquelle l'augmentation de capital prendra effet.

A cette date, l'actionnariat salarié sera augmenté d'un maximum de 3 millions d'actions (représentant 1,77% du capital social existant), sans incidence significative sur la trésorerie du groupe et sans dilution significative des actionnaires existants.

Valeurs associées

CAPGEMINI
109,950 EUR Euronext Paris +1,43%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Blocage des lycées en France : l'armée en renfort ?
    Blocage des lycées en France : l'armée en renfort ?
    information fournie par France 24 06.10.2026 23:19 

    Les manifestations de lycéens et les blocages d'établissements de ces derniers jours en France ont donné lieu à des affrontements entre élèves et forces de l'ordre : un contexte de violence propice pour véhiculer l'idée que l'armée pourrait venir réprimer le mouvement ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street clôture en hausse, le S&P 500 et le Nasdaq au sommet
    information fournie par AFP 06.10.2026 23:00 

    La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, aidée par la détente des taux obligataires et les gains de certains géants de la tech, à quelques jours d'une nouvelle saison de résultats d'entreprises. L'indice Nasdaq (+0,45%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,58%) ... Lire la suite

  • Le ministre de l'Economie Roland Lescure et le ministre des Comptes publics David Amiel, à Paris le 1er octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Le gouvernement critique un budget RN "en carton-pâte", qui "raserait gratis"
    information fournie par AFP 06.10.2026 22:13 

    Les ministres de l'Economie Roland Lescure et de Comptes publics David Amiel ont vivement critiqué mardi le programme budgétaire de Marine Le Pen, présenté dans la matinée par la candidate RN à l'élection présidentielle, y voyant un budget "en carton-pâte" ou qui ... Lire la suite

  • Une pancarte durant une manifestation de lycéens à Bordeaux, le 6 octobre 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    "Colère" et "incompréhension" à Lens, où un lycéen blessé a été amputé d'une main
    information fournie par AFP 06.10.2026 21:47 

    "Colère", "peur", "incompréhension", "consternation": à Lens, l’"acte III" de la mobilisation lycéenne a été comme anesthésié, mardi, par le choc provoqué par l’incident survenu la veille, au cours duquel un manifestant de 15 ans a eu la main arrachée par une grenade ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,02 +0,80%
CAC 40
7 865,07 +0,40%
Or
4 168,99 +0,11%
SCHNEIDER ELECTRIC
260,5 -4,51%
EUR/USD SPOT
1,12559 -0,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank