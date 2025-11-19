Actia nettement dans le vert après son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 10:30
'La dynamique commerciale de la division mobility, ralentie depuis plusieurs trimestres par une conjoncture fragile sur le secteur automotive, a bénéficié de l'attrait des innovations et de la diversification du portefeuille de clients', explique-t-il.
Sur 9 mois, son chiffre d'affaires a progressé de 1,8% à 400,5 MEUR, en ligne avec son objectif annuel de stabiliser le chiffre d'affaires autour du niveau de 2024, dans un environnement économique toujours marqué par l'incertitude.
En parallèle, Actia Group indique 'enregistrer les premiers effets positifs des initiatives déployées depuis plusieurs mois pour adapter son outil industriel aux enjeux de compétitivité et d'évolutions technologiques'.
Valeurs associées
|3,3000 EUR
|Euronext Paris
|+2,48%
