Actia Group renoue avec une croissance solide au troisième trimestre

(AOF) - La reprise se confirme pour Actia Group qui a vu son chiffre d’affaires bondir de 17,5%, à 134,1 millions d’euros, au troisième trimestre. Sur les trois premiers mois de l’année, les revenus avaient reculé de 10%, avant de s’apprécier très légèrement de 0,7% au deuxième trimestre. Sur les neuf premiers mois de l’année, ils affichent une légère croissance de 1,8%, à 400,5 millions d’euros. La société, qui conçoit et fabrique de l’électronique pour la mobilité terrestre, l’aéronautique et le spatial ou l’énergie, a été soutenue par sa division Mobility au troisième trimestre.

Cette dernière, qui génère 70,3% des ventes du groupe a connu une croissance de 11,3% entre juillet et septembre, contre une baisse de 9,6% au premier semestre. Elle a été soutenue par " l'attrait des innovations et de la diversification du portefeuille de clients ".

Au niveau de ses perspectives, le groupe reste prudent quant à la dynamique de sa division Mobility, estimant toutefois que la croissance de ses trois autres activités devrait permettre de compenser et d'atteindre un chiffre d'affaires annuel compris entre 525 et 535 millions d'euros, proche de celui de 2024. Pour 2026, la société compte sur la mise en production de nouvelles familles de produits pour renforcer sa trajectoire de croissance et se rapprocher de son objectif de 700 millions d'euros de revenus en 2028.

