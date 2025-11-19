ACTIA GROUP : ACTIA GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, 19 novembre 2025 à 7h00

ACTIA GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3 ème TRIMESTRE 2025

Amélioration des performances sur ce 3 ème trimestre portée par la dynamique commerciale et la réactivité de l'organisation

Au 3 ème trimestre 2025, ACTIA Group réalise un chiffre d'affaires consolidé de 134,1 M€, en croissance de +17,5 % par rapport à la même période de 2024. La dynamique commerciale de la Division Mobility, ralentie depuis plusieurs trimestres par une conjoncture fragile sur le secteur Automotive, a bénéficié de l'attrait des innovations et de la diversification du portefeuille de clients, en France et à l'international. Sur la période, la France a représenté 40,4 % du chiffre d'affaires du Groupe, pour un chiffre d'affaires en hausse de +9,0 % tandis que celui réalisé à l'international progresse de 23,5 %, toutes les zones géographiques sont en croissance.

Sur 9 mois 2025, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 400,5 M€, en légère progression de +1,8 %, en ligne avec l'objectif annuel de stabiliser le chiffre d'affaires du Groupe autour du niveau de 2024, dans un environnement économique toujours marqué par l'incertitude. En parallèle, le Groupe enregistre les premiers effets positifs des initiatives déployées depuis plusieurs mois pour adapter son outil industriel aux enjeux de compétitivité et d'évolutions technologiques, tant en France qu'à l'international.

Chiffre d'affaires consolidé en M€, IFRS 2025 (1) 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 125,8 139,8 -14,0 -10,0 % dont total des ventes (2) 138,1 151,6 -13,5 -8,9 % dont intra-groupes -12,3 -11,8 +0,5 +4,4 % 2 ème trimestre 140,6 139,7 +0,9 +0,7 % dont total des ventes (2) 151,5 150,2 +1,3 +0,9 % dont intra-groupes -10,8 -10,5 +0,4 +3,4 % 1 er semestre 266,4 279,5 -13,1 -4,7 % dont total des ventes (2) 289,6 301,8 -12,2 -4,0 % dont intra-groupes -23,2 -22,3 +0,9 +3,9 % 3 ème trimestre 134,1 114,1 +20,0 +17,5 % dont total des ventes (2) 144,5 126,2 +18,3 +14,5 % dont intra-groupes -10,4 -12,1 -1,7 -14,3 % 9 mois 400,5 393,5 +7,0 +1,8 % dont total des ventes (2) 434,1 428,0 +6,1 +1,4 % dont intra-groupes -33,6 -34,4 -0,9 -2,5 %

(1) Données non auditées.

(2) Le chiffre d'affaires consolidé correspond aux ventes desquelles sont soustraites les facturations intra-groupes.

La division Mobility conçoit et fabrique des équipements et systèmes électroniques embarqués pour adresser les différents enjeux de la mobilité terrestre dans les domaines du transport routier et ferroviaire, du transport de marchandises et de personnes, des engins pour l'agriculture et la construction. La large gamme de solutions et les services associés intègrent des technologies intelligentes et évolutives pour améliorer l'expérience utilisateur, favoriser la transition énergétique, contribuer à la durabilité des véhicules, et accélérer l'évolution vers de nouvelles générations de véhicules digitalisés (véhicules pilotés par le logiciel, véhicules électriques, véhicules autonomes…). Cette division porte également les activités EMS* du Groupe, en particulier dans le domaine de la domotique.

Division Mobility, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 103,4 122,8 -19,5 -15,9 % 2 ème trimestre 112,2 115,5 -3,3 -2,9 % 1 er semestre 215,5 238,3 -22,8 -9,6 % 3 ème trimestre 101,6 91,2 +10,3 +11,3 % 9 mois 317,1 329,5 -12,5 -3,8 %

Au 3 ème trimestre 2025, la division Mobility génère des ventes de 101,6 M€, soit 70,3 % des ventes du Groupe contre 72,3 % un an plus tôt. La croissance de +11,3 % est portée par les ventes à l'international, en particulier en Europe (+21,5 %), en Amérique du Sud et du Nord (+25,8 %), et en Asie (+12,8 %), se traduisant par une progression des marchés du bus & cars (+32,7 %), des poids lourds (+14,9 %), des véhicules hors route (+30,1 %) et des véhicules légers (+8,8 %). Dans le marché atone des poids lourds et des engins spéciaux, une évolution réglementaire concernant la cybersécurité a entraîné une anticipation de livraisons habituellement réparties sur l'année, préparant à une baisse d'activité au quatrième trimestre. Les bonnes performances à l'international compensent le ralentissement en France (-6,2 %), où des livraisons importantes dans le secteur ferroviaire avaient eu lieu l'année dernière.

Même si l'environnement économique reste morose, les efforts d'ACTIA en faveur de l'innovation et d'une stratégie commerciale agile et mondiale permettent de stabiliser le repli de l'activité. Sur 9 mois, le recul des ventes est ramené à -3,8 %, contre -9,6 % à fin juin 2025. En termes de conquête commerciale, ACTIA a notamment remporté un premier contrat pluriannuel dans le domaine du ferroviaire aux États-Unis, avec des premières livraisons prévues en 2026.

Dans le même temps, ACTIA prépare l'avenir avec des innovations de premier plan. Lancé en avril 2025 pour répondre aux défis de digitalisation des engins industriels et off-road, le nouveau HPC (High-Performance Computer) d'ACTIA est bien accueilli lors des salons internationaux et plus particulièrement lors des derniers salons Busworld et Agritechnica. Véritable cœur électronique des véhicules industriels du futur combinant intelligence artificielle, cybersécurité et connectivité avancée, le HPC d'ACTIA transforme l'architecture électronique des véhicules industriels et spéciaux en une solution plus puissante, évolutive et sécurisée.

La division Aerospace conçoit et fabrique des systèmes d'électronique embarquée pour l'Aéronautique et le Spatial ainsi que des solutions complètes et intégrées pour les télécommunications par satellite.

Division Aerospace, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 15,8 13,2 +2,7 +20,1 % 2 ème trimestre 20,6 18,1 +2,5 +13,7 % 1 er semestre 36,5 31,3 +5,1 +16,4 % 3 ème trimestre 20,7 15,8 +4,9 +30,7 % 9 mois 57,2 47,2 +10,0 +21,2 %

Au 3 ème trimestre 2025, la division Aerospace affiche une croissance soutenue de ses ventes (+30,7 % à 20,7 M€) dans les trois domaines adressés par ACTIA, portés par les clients historiques tant en France qu'en Suède, et bénéficiant également d'une base de comparaison favorable. STEEL Electronique, consolidée depuis le 1 er juin 2024, témoigne du dynamisme du secteur spatial et de sa bonne intégration au sein du Groupe avec une croissance de +45,1 % sur ce 3 ème trimestre. La division Aerospace confirme son positionnement de systémier avec une offre globale incluant des solutions clés en main, suscitant un fort intérêt à l'export.

La division Energy développe, intègre et met en œuvre des solutions novatrices pour la gestion, le transport et la distribution de l'énergie électrique pour les grands acteurs de l'énergie.

Division Energy, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 8,2 6,0 +2,2 +36,9 % 2 ème trimestre 7,5 6,0 +1,4 +23,7 % 1 er semestre 15,7 12,1 +3,7 +30,3 % 3 ème trimestre 10,4 6,9 +3,5 +51,5 % 9 mois 26,1 18,9 +7,2 +38,0 %

Au 3 ème trimestre 2025, la division Energy enregistre une croissance de +51,5 % à 10,4 M€, en ligne avec sa trajectoire de développement, portée notamment par le succès des solutions et équipements pour la gestion intelligente des réseaux. Cette hausse reste liée au bon déploiement des solutions sur les réseaux d'énergie en France, grâce aux contrats pluriannuels remportés dans le domaine de l'optimisation des infrastructures de distribution électrique et des réseaux intelligents démarrés au 4 ème trimestre 2024 et à la montée en cadence de certains équipements. Pour accompagner cette dynamique de croissance forte, la division poursuit l'adaptation de ses opérations et l'amélioration de sa rentabilité (hors charges ponctuelles de structuration).

La division Engineering Services assure la conception et le développement de produits et de systèmes embarqués, augmentés de services logiciels pour les secteurs de la mobilité et de l'industrie.

Division Engineering, Ventes en M€ 2025 2024 Variation (en M€ et en %) 1 er trimestre 9,2 8,7 +0,5 +5,9 % 2 ème trimestre 9,7 9,7 +0,0 +0,0 % 1 er semestre 18,9 18,3 +0,5 +2,8 % 3 ème trimestre 9,6 10,9 -1,3 -12,1 % 9 mois 28,5 29,2 -0,8 -2,7 %

Au 3 ème trimestre 2025, la division Engineering réalise un chiffre d'affaires de 9,6 M€, en recul de -12,1 % par rapport à la même période en 2024 qui avait bénéficié des travaux liés à l'équipe constituée pour son client constructeur (cession fin octobre 2024). Malgré le contexte défavorable sur les marchés de la mobilité, la division poursuit son déploiement, notamment auprès de nouveaux constructeurs à l'international, en s'appuyant sur des services spécialisés et la valorisation de solutions logicielles. Par ailleurs, elle développe des partenariats stratégiques pour accélérer l'essor de son offre Software Defined Vehicle (SDV).

RAPPORT DE NOTATION ESG 2025 ETHIFINANCE

À l'issue de la campagne de notation ESG 2025 d'EthiFinance sur les données 2024, ACTIA a obtenu la note de 64/100, en progression de 5 points par rapport à 2023 (59/100), à iso référentiel. Au sein du secteur "Technologie de l'Information" auquel ACTIA est rattaché, soit 24 entreprises, ACTIA surperforme dans le domaine de l'Environnement et du Social (ressources humaines) et obtient des notes équivalentes dans les domaines du Social (parties prenantes externes) et de la Gouvernance.

ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE (rappel)

Il est rappelé que [1] :

lors de sa réunion du 17 septembre 2025, le Conseil d'Administration d'ACTIA Group a proposé la nomination de deux nouveaux administrateurs, Denis MERCIER (administrateur indépendant) et Joëlle PAILLOUX (administratrice familiale) lors de la prochaine Assemblée Générale qui est convoquée pour le 9 décembre 2025 ;

lors de sa réunion du 16 décembre 2024, le Conseil d'Administration d'ACTIA Group a approuvé la séparation des mandats de Président et de Directeur Général d'ACTIA Group qui doit intervenir au plus tard le 19 décembre 2025, au terme du mandat de Président Directeur Général de Jean-Louis Pech, conformément aux statuts.

PERSPECTIVES 2025 (rappel)

Avec des secteurs à forts volumes qui n'ont pas retrouvé le chemin de la reprise, ACTIA Group reste prudent quant à la dynamique de sa division Mobility. La poursuite de la croissance des 3 autres divisions (Aerospace, Energy et Engineering Services) devrait néanmoins compenser et permettre d'atteindre un chiffre d'affaires 2025 entre 525 M€ et 535 M€ proche de celui de 2024, tout en améliorant la performance opérationnelle hors opération AMPERE de 2024.

Ainsi, malgré les volumes de production actuels, ACTIA commence à tirer parti de son programme global de rationalisation destiné à aligner l'organisation et les capacités de production sur les réalités actuelles des marchés, tout en préservant des marges de manœuvre permettant un rebond rapide. Les différents sites gagnent progressivement en efficience, tandis que les initiatives en faveur de la préservation du cash et de la réduction des stocks se poursuivent activement. Les coûts exceptionnels de restructuration engagés en 2025 devraient porter pleinement leurs fruits sur les années à venir, contribuant à l'amélioration structurelle de la performance du Groupe.

Moteur de l'innovation, ACTIA Group évolue naturellement vers les technologies de véhicules définis par logiciel (Software Defined Vehicle), l'intelligence artificielle et l'éco-conception, qui est le principal levier du Groupe dans sa contribution à la décarbonation.

En 2026, la mise en production de nouvelles familles de produits renforcera la trajectoire de croissance d'ACTIA Group vers son objectif de 700 M€ de chiffre d'affaires en 2028.

* EMS : Electronic Manufacturing Services

À PROPOS D'ACTIA

Le Groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en France. Ce caractère familial garantit la pérennité du Groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours renouvelée. Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d'exploiter une électronique au service des grands enjeux des secteurs de la mobilité terrestre, de l'aéronautique et du spatial, ou de l'énergie.

Les engagements d'ACTIA s'expriment dans les orientations ambitieuses du Groupe en faveur de la transition énergétique, de la durabilité, de la sécurité et de la connectivité. Cette maîtrise de la conception et de la production des solutions signées ACTIA est une véritable garantie de qualité. L'ensemble des collaborateurs du Groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement totalement certifié.

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d'affaires 2024 : 535,1 M€.

Près de 4 000 collaborateurs dans le monde, dont environ 1 450 ingénieurs et techniciens au service de la R&D.

Implanté dans 16 pays.

14 à 18 % du CA investi chaque année en R&D.

