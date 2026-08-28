Ackermans & van Haaren en tête à Bruxelles après un relèvement d'objectif

Ackermans & van Haaren (AvH) bondit de 7,7% à 278 EUR et caracole ainsi loin en tête du BEL 20 à Bruxelles, le conglomérat belge ayant dévoilé des bénéfices en forte progression au titre des 6 premiers mois de l'année, lui permettant de relever ses prévisions pour l'ensemble de 2026.

Des performances solides dans l'ensemble des activités

Ackermans & van Haaren a publié un bénéfice net en croissance de 24%, à 339,6 MEUR, au titre du 1er semestre, battant ainsi sensiblement les 318 MEUR anticipés par ING, soutenu par une "excellente performance des segments clés et une nette amélioration du Growth Capital".

"Le gros du dépassement des attentes est dû à DEME, qui avait déjà publié", explique ING, cette filiale spécialisée dans les infrastructures maritimes ayant vu son bénéfice augmenter de près de 20%, à 140 MEUR, là où la banque néerlandaise attendait 125 MEUR.

De son côté, le segment de banque privée (Delen Private Bank et Bank Van Breda) a vu son bénéfice croître de 10%, à 148 MEUR, contre les 146 MEUR prévus par ING, tandis que les segments immobilier (Nextensa) et énergie et ressources (SIPEF) ont engrangé respectivement 12 MEUR et 22 MEUR de bénéfices.

Ainsi, la contribution des segments clés s'est accrue de 13%, à 322,8 MEUR, tandis que le pôle Growth Capital (capital-développement) a généré une contribution positive de 21,4 MEUR, grâce aux participations consolidées (y compris celles mises en équivalence).

"Les actifs sous gestion ont atteint 69 MdsEUR au 2e trimestre 2026, contre 62 MdsEUR au 1er trimestre, dépassant largement nos attentes", met en avant ING, qui attribue cet écart positif principalement à une performance de marché supérieure à ses prévisions.

Un objectif de bénéfice net relevé pour 2026

S'attendant à ce que la forte dynamique bénéficiaire du 1er semestre 2026 se prolonge au second, le conseil d'administration d'AvH estime que cela, sauf circonstances imprévues, devrait se traduire par une croissance du bénéfice net de plus de 10% sur l'ensemble de l'exercice.

"Les perspectives de bénéfices pour l'exercice 2026 sont nettement relevées", constate ING, rappelant que le bénéfice net était auparavant attendu "globalement en ligne avec celui de 2025". "Dans l'ensemble, de nombreuses divisions affichent une forte dynamique", résume l'établissement néerlandais.

Si ING maintient sa recommandation "conserver" sur AvH, avec un objectif de cours à 12 mois laissé à 300 EUR, KBC affiche, quant à lui, une recommandation "achat", en visant toujours 320 EUR, saluant "un solide 1er semestre 2026, marquant une contribution appropriée au 150e anniversaire" du groupe.

Un investissement d'AvH dans l'aquaculture du saumon

Par ailleurs, AvH fait part de son entrée dans le secteur de l'aquaculture du saumon grâce à un investissement de 93 MEUR dans Grieg Aqua, la société holding qui détient 50,17% des actions du groupe norvégien coté en Bourse Grieg Seafood ASA.

À l'issue de l'opération, dont la finalisation est attendue au 4e trimestre de l'année, le groupe belge deviendra un actionnaire de référence à long terme, détenant une participation de 37,5% dans Grieg Aqua, aux côtés de la famille Grieg et de la Grieg Foundation.

AvH estime qu'il existe "d'importantes opportunités de renforcer davantage Grieg Seafood et de soutenir sa croissance, en s'appuyant sur son expertise opérationnelle, sa solide position régionale et ses capacités en matière de fusions-acquisitions".