ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse du 06/10/2026 : ACHETER-LOUER.FR ANNONCE LA MISE EN LIGNE DE LA V6 DE SA PLATEFORME D'ANNONCES IMMOBILIÈRES Acheter-Louer.fr PROPOSANT PLUS DE 500 000 ANNONCES IMMOBILIERES

Paris, le 06 octobre 2026

À 18 heures

ACHETER-LOUER.FR ANNONCE LA MISE EN LIGNE DE LA V6

DE SA PLATEFORME D'ANNONCES IMMOBILIÈRES

Acheter-Louer.fr

proposant plus de 500 000 annonces Immobilieres

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana, via sa filiale Sol Treasury Corp détenue à 100% du capital par la Société, annonce la mise en ligne de la Version 6 de sa plateforme d'annonces immobilières Acheter-Louer.fr , entièrement modernisée.

Cette nouvelle version d' Acheter-Louer.fr marque une étape importante dans la modernisation des activités digitales historiques du Groupe et s'inscrit dans sa stratégie de transformation et de valorisation de ses actifs technologiques.

Avec plus de 500 000 annonces immobilières à la vente et à la location, la nouvelle plateforme a été entièrement repensée afin d'offrir aux particuliers et aux professionnels de l'immobilier une expérience plus moderne, plus fluide et mieux adaptée aux nouveaux usages numériques.

UNE PLATEFORME ENTIÈREMENT MODERNISÉE

La V6 d' Acheter-Louer.fr repose sur une refonte profonde de son architecture technologique, tant au niveau du front-end que du back-end.

Elle s'appuie désormais notamment sur une architecture ReactJS / NextJS / NestJS, conçue pour améliorer les performances, la rapidité, la sécurité et l'évolutivité de la plateforme.

Développée selon une approche Mobile First, la V6 propose une nouvelle expérience de recherche immobilière intégrant notamment une recherche géolocalisée optimisée, des filtres plus intuitifs et une interface entièrement modernisée.

La plateforme intègre également un annuaire des professionnels de l'immobilier, un module d'estimation immobilier gratuit, des vitrines digitales pour les agences, des parcours dédiés à l'achat, à la vente et à la location, ainsi que différents services destinés à faciliter la mise en relation entre particuliers et professionnels.

UN NOUVEAU SOCLE TECHNOLOGIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES DU GROUPE

Au-delà de la refonte de son interface, la V6 constitue un nouveau socle technologique pour Acheter-Louer.fr , destiné à faciliter le développement et l'intégration progressive de nouveaux services.

ACHETER-LOUER.FR entend notamment s'appuyer sur cette nouvelle infrastructure pour poursuivre ses développements autour de la Data, de la génération de leads qualifiés, de l'automatisation des parcours et des services digitaux à destination des professionnels de l'immobilier.

PERSPECTIVES STRATÉGIQUES

La modernisation de la plateforme Acheter-Louer.fr s'inscrit également dans la stratégie de valorisation des activités historiques du Groupe, avec notamment la perspective de pouvoir en céder, dans les meilleures conditions, tout ou partie.

Parallèlement, ACHETER-LOUER.FR entend poursuivre sa transformation en étudiant de nouvelles opportunités d'investissement et de diversification, notamment dans les domaines des solutions digitales, de la Data, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, des technologies décentralisées et du Web3, ainsi que dans d'autres secteurs présentant un potentiel de croissance et de création de valeur.

Ces opportunités pourraient prendre la forme de prises de participations et/ou d'opérations de croissance externe.

La réalisation de ces éventuelles opérations demeurera toutefois conditionnée aux capacités financières propres du Groupe ainsi qu'à la mise en place préalable des financements externes nécessaires, aucune opération de cette nature n'étant engagée à ce jour.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Ainsi qu'une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactif Solana,

Via sa filiale détenue à 100% dénommée Sol Treasury Corp. www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

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