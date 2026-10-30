ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse ACHETER-LOUER.FR du 30/10/2026 : Résultats semestriels 2026

Paris, le 30 octobre 2026

À 18 heures

Résultats semestriels 2026

Une activité en recul et un résultat net de -3,4 M€

En milliers d'euros S1 2026* S1 2025 Chiffre d'affaires 292 446 Autres produits d'exploitation 1 400 1 015 Produits d'exploitation 1 692 1 461 Charges de personnel

Autres charges d'exploitation¹

Amortissements, dépréciations et provisions -584

-1 281

-919 -574

-955

-1 068 Impôts et taxes -11 -12 EBITDA** -174 -68 Résultat d'exploitation -1 104 -1 148 Résultat financier -2 271 -370 255 Résultat exceptionnel 0 -13 Résultat net de l'ensemble consolidé -3 375 -371 420 Résultat net part du Groupe -3 375 -371 420

* Données financières consolidées non auditées. Montants arrondis au millier d'euros ; les totaux peuvent présenter des

écarts d'arrondi.

¹ Achats consommés et charges externes.

** EBITDA = résultat d'exploitation + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions + impôts et taxes. Indicateur calculé

selon la définition retenue par le Groupe.

Les données de chiffre d'affaires et de produits d'exploitation précédemment publiées sont rectifiées ; voir les explications ci-dessous.

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, et exerçant également une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactifs Solana via sa filiale détenue à 100 % SOL TREASURY CORP, a réalisé au premier semestre 2026 un chiffre d'affaires de 292 k€, en baisse de 34,5 % par rapport aux 446 k€ du premier semestre 2025.

L'activité du Groupe demeure affectée par les difficultés rencontrées dans les secteurs de l'immobilier et de l'habitat, cette baisse d'activité reste directement liée au ralentissement des transactions immobilières et à un environnement économique toujours complexe pour les acteurs du secteur immobilier et de l'habitat.

Les autres produits d'exploitation s'établissent à 1 400 k€ au premier semestre 2026, contre 1 015 k€ au premier semestre 2025, soit une hausse de 37,9 %.

Les produits d'exploitation atteignent ainsi 1 692 k€, contre 1 461 k€ un an auparavant, en progression de 15,8 %, malgré le recul du chiffre d'affaires.

Rectification des données publiées le 30 septembre 2026

Après élimination des opérations intragroupe, qui avait été omise dans le précédent communiqué, le chiffre d'affaires consolidé du premier semestre 2026 s'établit à 292 k€, contre 342,917 k€ précédemment annoncé. Celui du premier semestre 2025 est corrigé à 446 k€, contre 423,504 k€, en raison d'une erreur matérielle. La baisse du chiffre d'affaires ressort ainsi à 34,5 %, contre 19,0 % annoncé initialement.

Les autres produits d'exploitation sont également rectifiés pour intégrer les écritures d'inventaire et de cession d'actifs : ils s'élèvent à 1 400 k€ en 2026 et à 1 015 k€ en 2025. Les produits d'exploitation atteignent ainsi respectivement 1 692 k€ et 1 461 k€, en hausse de 15,8 %, contre une baisse de 18,3 % précédemment publiée. Ces données remplacent celles du communiqué du 30 septembre 2026.

Des résultats marqués par une baisse du chiffre d'affaires

Les charges de personnel s'établissent à 584 k€, contre 574 k€ au premier semestre 2025, en hausse de 1,7 %. Elles intègrent toutefois 150 k€ d'indemnités de départ versées dans le cadre de la restructuration des effectifs du Groupe. Retraitées de ces indemnités, les charges de personnel s'élèvent à 434 k€, soit une baisse de 24,4 % par rapport au premier semestre 2025, traduisant les effets des mesures de réduction des coûts engagées.

Les achats consommés diminuent à 51 k€, contre 104 k€ un an auparavant, tandis que les charges externes augmentent à 1 230 k€, contre 851 k€.

Au total, ces deux postes représentent 1 281 k€, contre 955 k€ au premier semestre 2025, soit une hausse de 34,1 %.

L'EBITDA**, s'établit à -174 k€ au premier semestre 2026, contre -68 k€ au premier semestre 2025.

Le résultat d'exploitation s'établit à -1 104 k€, contre -1 148 k€ au premier semestre 2025. Il intègre 919 k€ de dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, contre 1 068 k€ au premier semestre 2025.

Le résultat financier s'élève à -2 271 k€, contre -370 255 k€ au premier semestre 2025 et intègre principalement les impacts comptables liés aux opérations de restructuration financière, aux émissions et remboursements d'instruments obligataires convertibles et remboursables en actions, ainsi qu'aux effets dilutifs associés.

Ainsi, le résultat net de l'ensemble consolidé et le résultat net part du Groupe s'établissent à -3 375 k€, contre -371 420 k€ au premier semestre 2025.

Au 30 juin 2026, les disponibilités du Groupe s'élèvent à 105 k€, contre 38 k€ au 31 décembre 2025.

Les valeurs mobilières de placement, présentées séparément des disponibilités, s'établissent à 968 k€ en valeur nette comptable, contre 1 651 k€.

Les capitaux propres consolidés sont négatifs à hauteur de 7 827 k€, contre 7 219 k€ au 31 décembre 2025, et les dettes financières s'élèvent à 8 318 k€, contre 7 583 k€.

Au 30 juin 2026, compte tenu de disponibilités de 105 k€ et de valeurs mobilières de placement de 968 k€, le Groupe estime disposer des ressources nécessaires pour financer ses besoins jusqu'à fin 2027, sous réserve du tirage des tranches restantes du financement obligataire mis en place avec Digital Ventures I en janvier 2026 dont 1,7 M€ restent disponibles à ce jour. En l'absence de tirage de ces tranches, l'horizon de trésorerie du Groupe serait limité à 8 mois.

Perspectives

Dans un environnement qui demeure difficile pour les secteurs de l'immobilier, de l'habitat et du marketing digital, ACHETER-LOUER.FR poursuit la mise en œuvre de ses mesures d'optimisation des coûts ainsi que sa stratégie de diversification.

Le Groupe entend ainsi renforcer la performance et la rentabilité de ses activités historiques dans le digital appliqué à l'immobilier et à l'habitat, en capitalisant notamment sur ses expertises en matière de digital et de data. Cette démarche s'inscrit également dans la perspective de pouvoir céder, dans les meilleures conditions, tout ou partie des activités historiques encore détenues par le Groupe.

Pour renforcer ses activités historiques, le Groupe a mis en ligne le 6 octobre 2026 la version 6 de sa plateforme d'annonces immobilières, qui recense plus de 500 000 annonces. Celle-ci doit servir de socle au développement de nouveaux services de data et de génération de leads qualifiés pour les professionnels.

Le 22 octobre 2026, le Groupe a lancé Allo-Mandat, une nouvelle offre portée par sa filiale ALLODATA, qui aide les professionnels de l'immobilier à obtenir des mandats. Elle répond à l'interdiction de la prospection téléphonique sans consentement préalable, en vigueur depuis le 11 août 2026.

La baisse d'activité constatée au cours du 3 ème trimestre 2026 pèsera mécaniquement sur les résultats de l'exercice 2026 du Groupe.

Parallèlement, ACHETER-LOUER.FR souhaite engager une nouvelle étape de sa transformation et de son développement. Fort de son expérience dans les services digitalisés et l'exploitation de la data, et en s'appuyant notamment sur les compétences développées autour des cryptoactifs au travers de sa filiale SOL TREASURY CORP, le Groupe étudie de nouvelles opportunités d'investissement et de diversification.

Celles-ci pourraient prendre la forme de prises de participations et/ou d'opérations de croissance externe dans des activités liées notamment aux solutions digitales, à l'exploitation et à la valorisation de la data, à l'intelligence artificielle, à l'automatisation des processus métiers, ainsi qu'à la sécurisation et à la traçabilité des flux de données au moyen de technologies décentralisées et du Web3, ou encore dans d'autres secteurs présentant un potentiel de croissance et de création de valeur.

La réalisation de ces éventuelles opérations demeurera conditionnée aux capacités financières propres du Groupe ainsi qu'à la mise en place préalable des financements externes nécessaires.

ACHETER-LOUER.FR souhaite ainsi ouvrir une nouvelle séquence de son développement, fondée sur l'innovation, la recherche de performance et la création de valeur durable pour le Groupe et ses actionnaires.

Le rapport financier du premier semestre 2026, comprenant le rapport d'activité du Directoire, les comptes consolidés et leurs annexes, sera publié au plus tard le 06 novembre 2026, sur les sites d'Euronext et de la Société.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Le Groupe exerce également une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactifs Solana via sa filiale détenue à 100 % SOL TREASURY CORP.

www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués : https://www.acheter-louer.fr/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier