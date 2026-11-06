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ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse ACHETER-LOUER.FR du 06/11/2026 : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026
information fournie par Actusnews 06/11/2026 à 08:00

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Paris, le 06 novembre 2026

À 08h

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, et exerçant également une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactifs Solana via sa filiale détenue à 100 % SOL TREASURY CORP, annonce avoir mis à la disposition du public sur son site internet et sur le site d'Euronext son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.

Le rapport financier semestriel 2026 peut être consulté sur le site d'Acheter-Louer.fr dans la dans la rubrique « Informations Investisseurs »

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.

Le Groupe exerce également une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactifs Solana via sa filiale détenue à 100 % SOL TREASURY CORP.

www.soltreasurycorp.com

Acheter-Louer.fr est éligible au PEA-PME

Contact Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00 investisseurs@acheter-louer.fr

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Inscription à la liste de diffusion des communiqués: https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/capital/abonnement-investisseur

Agenda financier : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/agenda-financier


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- SECURITY MASTER Key : mpufkZlrZW+bnmqcZ51rZpJnaZeVk2OammjGlJJuZMzHnGpmxmlpaZuSamlil21n
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101281-06-11-2026_cp_acheter_louer_mad_rfa_s1-2026.pdf

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