ACHETER-LOUER.FR : Communiqué de presse ACHETER-LOUER.FR du 06/11/2026 : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026

Paris, le 06 novembre 2026
À 08h
Mise à disposition du rapport financier semestriel 2026
Le groupe ACHETER-LOUER.FR, spécialiste des solutions de matchmaking et de média dans l'immobilier et l'habitat, avec des dispositifs de marketing digital, de data et d'imagerie 2D-3D, et exerçant également une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactifs Solana via sa filiale détenue à 100 % SOL TREASURY CORP, annonce avoir mis à la disposition du public sur son site internet et sur le site d'Euronext son rapport financier semestriel au 30 juin 2026.
Le rapport financier semestriel 2026 peut être consulté sur le site d'Acheter-Louer.fr dans la dans la rubrique « Informations Investisseurs »
À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0014011O84-ALALO)
Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions de matchmaking, de média, de data et d'imagerie 2D-3D.
Le Groupe exerce également une activité d'acquisition pour compte propre de cryptoactifs Solana via sa filiale détenue à 100 % SOL TREASURY CORP.
www.soltreasurycorp.com
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Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101281-06-11-2026_cp_acheter_louer_mad_rfa_s1-2026.pdf
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