Accord de licence Gucci-L'Oréal dans le domaine de la Beauté, entrée en vigueur avancée d'un an

Kering SA PRTP.PA :
* GUCCI ET L'ORÉAL ONT CONCLU UN ACCORD DE LICENCE EXCLUSIVE D'UNE DURÉE DE 50 ANS DANS LE DOMAINE DE LA BEAUTÉ, DONT L'ENTRÉE EN VIGUEUR EST AVANCÉE D'UN AN
* CET ACCORD FAIT SUITE À LA DÉCISION DE GUCCI ET DE COTY D'ANTICIPER D'UN AN LA DATE DE RÉSILIATION DE LEUR ACCORD DE LICENCE DANS LE DOMAINE DE LA BEAUTÉ DEVANT INITIALEMENT EXPIRER LE 30 JUIN 2028
* LA NOUVELLE LICENCE AVEC L'ORÉAL DEVRAIT ENTRER EN VIGUEUR MI-2027, APRÈS OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES REQUISES ET LA RÉSILIATION DE L'ACCORD DE LICENCE EXISTANT AVEC COTY
* COTY RECEVRA ENVIRON 400 MILLIONS DE DOLLARS EN CONTREPARTIE DE LA RÉSILIATION ANTICIPÉE DES DROITS DU CONTRAT DE LICENCE EXISTANT
* LES PAIEMENTS EN NUMÉRAIRE CORRESPONDANTS DEVRAIENT ÊTRE EFFECTUÉS AU COURS DE L'ANNÉE 2026 (250 MILLIONS DE DOLLARS) ET 2027 (JUSQU'À 150 MILLIONS DE DOLLARS)
* L'ORÉAL VERSERA À KERING UN MONTANT COUVRANT ENVIRON 70% DES COÛTS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE ET DES INVENTAIRES, EN CONTREPARTIE DE LA MISE EN ŒUVRE ORDONNÉE PAR KERING DE LA TRANSITION DE L'ACCORD DE LICENCE EXISTANT
(Rédaction de Paris)
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