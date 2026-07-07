 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Accord de licence Gucci-L'Oréal dans le domaine de la Beauté, entrée en vigueur avancée d'un an
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 22:21

Kering SA PRTP.PA :

* GUCCI ET L'ORÉAL ONT CONCLU UN ACCORD DE LICENCE EXCLUSIVE D'UNE DURÉE DE 50 ANS DANS LE DOMAINE DE LA BEAUTÉ, DONT L'ENTRÉE EN VIGUEUR EST AVANCÉE D'UN AN

* CET ACCORD FAIT SUITE À LA DÉCISION DE GUCCI ET DE COTY D'ANTICIPER D'UN AN LA DATE DE RÉSILIATION DE LEUR ACCORD DE LICENCE DANS LE DOMAINE DE LA BEAUTÉ DEVANT INITIALEMENT EXPIRER LE 30 JUIN 2028

* LA NOUVELLE LICENCE AVEC L'ORÉAL DEVRAIT ENTRER EN VIGUEUR MI-2027, APRÈS OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES REQUISES ET LA RÉSILIATION DE L'ACCORD DE LICENCE EXISTANT AVEC COTY

* COTY RECEVRA ENVIRON 400 MILLIONS DE DOLLARS EN CONTREPARTIE DE LA RÉSILIATION ANTICIPÉE DES DROITS DU CONTRAT DE LICENCE EXISTANT

* LES PAIEMENTS EN NUMÉRAIRE CORRESPONDANTS DEVRAIENT ÊTRE EFFECTUÉS AU COURS DE L'ANNÉE 2026 (250 MILLIONS DE DOLLARS) ET 2027 (JUSQU'À 150 MILLIONS DE DOLLARS)

* L'ORÉAL VERSERA À KERING UN MONTANT COUVRANT ENVIRON 70% DES COÛTS DE RÉSILIATION ANTICIPÉE ET DES INVENTAIRES, EN CONTREPARTIE DE LA MISE EN ŒUVRE ORDONNÉE PAR KERING DE LA TRANSITION DE L'ACCORD DE LICENCE EXISTANT

(Rédaction de Paris)

Valeurs associées

KERING
252,200 EUR Euronext Paris +1,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,22 +0,37%
CAC 40
8 436,24 -0,51%
EUR/USD SPOT
1,14135 +0,05%
Or
4 127,34 +0,49%
2CRSI
36,4 -7,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank