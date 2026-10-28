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Accor en accord avec Corinthia Group
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 12:09

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Accor et le groupe multinational maltais Corinthia ont conclu un accord pour faire entrer sept hôtels Verdi dans Handwritten Collection. Cinq établissements rejoindront la marque dès novembre 2026, avant deux autres dont la date d'intégration reste à préciser.

Accor renforce Handwritten Collection avec l'arrivée annoncée de sept hôtels Verdi. L'accord signé avec Corinthia Group (IHI plc), dévoilé mercredi, prévoit leur rattachement sous franchise à cette collection lancée en 2023.

Les cinq premiers établissements concernés se trouvent à Malte, qui en compte trois, en Tunisie et au Portugal. Il s'agit des hôtels Verdi Gzira Promenade, St. George's Bay Marina et Dragonara, ainsi que du Tunis Beach Resort et du Verdi Santarém. Deux autres hôtels, en Hongrie et en République tchèque, suivront à une échéance non précisée.

Verdi mise sur le réseau d'Accor pour accélérer

Pour Verdi, lancée en 2024 sur le segment haut de gamme, l'accord ouvre l'accès aux outils de distribution, de marketing et de fidélisation d'Accor. L'objectif est de soutenir les performances des établissements et d'étendre la marque à de nouvelles destinations.

Cette collaboration "nous offrira l'opportunité de développer la marque dans de nouvelles destinations à fort potentiel", a déclaré dans un communiqué Paul Pisani, président de Verdi Hotels.

Le partenariat reste distinct du développement de Corinthia, la marque de luxe du groupe. "Notre ambition de poursuivre le développement international de la marque Corinthia reste entière et totalement indépendante", a souligné Simon Naudi, directeur général de Corinthia Group.

Avec cet accord, Accor étoffe Handwritten Collection, qui réunit des hôtels indépendants de caractère. La marque compte, selon le groupe, plus de 50 établissements dans 22 pays et 58 autres en projet.

En fin de matinée, l'action d'Accor progresse de 0,11%, à 45,17 euros à la Bourse de Paris.

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