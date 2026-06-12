Accident d'Air India : un an après, toujours pas de date prévue pour le rapport final alors que les familles attendent des réponses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Inde ne donne aucune date pour la publication du rapport final sur le crash d'Air India

* Les familles des victimes réclament des réponses à l'occasion du premier anniversaire

* L'AAIB indique que les preuves et les résultats des tests sont toujours en cours d'analyse

(Révision du texte avec la déclaration des enquêteurs et les réactions des proches des victimes) par Sumit Khanna et Abhijith Ganapavaram

Les enquêteurs indiens ont déclaré vendredi qu'ils analysaient toujours les preuves relatives au crash du Boeing 787 d'Air India survenu l'année dernière et n'ont donné aucune date pour la publication du rapport final, alors que les familles des 260 victimes réclamaient des réponses à l'occasion du premier anniversaire de la catastrophe.

Le Bureau d'enquête sur les accidents aériens (AAIB) a déclaré avoir réalisé des “progrès significatifs” dans l'examen des systèmes de l'avion, des données des enregistreurs de vol, des composants du moteur, ainsi que des registres de maintenance et d'exploitation.

Il n'a pas donné de calendrier pour le rapport final, précisant qu'il ne serait publié qu'une fois tous les travaux d'enquête terminés et les examens internationaux requis effectués.

Cette mise à jour, un an après le crash du 12 juin 2025, a été accueillie avec scepticisme par certaines familles, qui se sont rassemblées à Ahmedabad pour rendre hommage aux victimes.

“UNE ENQUÊTE APPROFONDIE ET RIGOUREUSE”

“Cela fait 365 jours que l'accident s'est produit. Le gouvernement aurait dû être en mesure de nous indiquer la cause profonde du crash”, a déclaré à Reuters Tanay Gajjar, qui a perdu sa mère Jaya.

Le Dreamliner d'Air India s'est écrasé peu après son décollage d'Ahmedabad, provoquant la pire catastrophe aérienne mondiale de ces dix dernières années.

Reuters a rapporté le mois dernier que les enquêteurs allaient probablement retarder la publication du rapport final et se contenter de publier une mise à jour provisoire, compte tenu de la complexité de l'enquête. Une source a déclaré jeudi que ce retard était lié à l'achèvement de l'analyse des moteurs de l'avion.

En vertu des règles internationales, un rapport final doit être publié “si possible” dans l'année suivant l'accident, mais si ce délai n'est pas respecté, les autorités doivent publier une déclaration intermédiaire à chaque date anniversaire.

L'AAIB a déclaré avoir mené “un examen approfondi et rigoureux” de tous les facteurs techniques, opérationnels, organisationnels et humains au cours de l'année écoulée.

DEUIL

Plus de 250 proches, représentant plus de 100 victimes, se sont réunis dans un hôtel d’Ahmedabad pour partager leurs souvenirs et organiser une veillée à la bougie.

Vihar Parikh, 18 ans, qui a perdu son grand-père Chaitanya Parikh dans l'accident, a déclaré que la famille n'avait toujours pas récupéré son téléphone et ses effets personnels.

Les enquêteurs n'ont pas encore déterminé la cause de l'accident. Un rapport préliminaire publié l'année dernière a montré que les commutateurs de contrôle du carburant des moteurs du Boeing 787 étaient passés presque simultanément de la position “RUN” à “CUTOFF”, privant les deux moteurs de carburant peu après le décollage du vol AI171 à destination de Londres.

Un enregistrement de la voix dans le cockpit a corroboré l'hypothèse selon laquelle le commandant de bord aurait coupé l'alimentation en carburant des moteurs, selon une première évaluation des autorités américaines rapportée par Reuters l'année dernière.

Dans une interview diffusée par la BBC cette semaine, Pushkar Raj Sabharwal, père du commandant de bord Sumeet Sabharwal, a rejeté les suggestions selon lesquelles son fils pourrait être tenu pour responsable.

Il a déclaré que son fils pilotait cet avion depuis des années sans avoir jamais eu d'incident. “Comment peut-on lui en vouloir?”, a-t-il déclaré.