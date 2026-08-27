Accenture va acquérir COMWARE pour les entreprises de taille moyenne au Japon

Accenture annonce l'acquisition de COMWARE, un fournisseur basé à Tokyo de services technologiques de bout en bout pour les entreprises de taille moyenne.

Cette acquisition renforcera encore Accenture Edge, une nouvelle entité commerciale lancée en juin 2026 pour aider les entreprises de taille moyenne à exploiter l'IA. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.

COMWARE est reconnu pour ses solides capacités d'implantation et d'opérations informatiques pour le marché intermédiaire, ainsi que pour son expertise dans les technologies SAP et CRM.

COMWARE ajoutera plus de 180 professionnels à Accenture et soutiendra la croissance continue d'Accenture Edge.

" À mesure que l'IA devient fondamentale pour le fonctionnement et la concurrence des entreprises, la rapidité d'exécution est devenue de plus en plus cruciale pour améliorer la prise de décision, la productivité et la compétitivité ", a déclaré Dai Hamaoka, président et directeur général d'Accenture au Japon,

" COMWARE apportera une connaissance approfondie des entreprises de taille moyenne, des talents exceptionnels et des relations clients solides. Combiné aux capacités d'exécution globale d'Accenture et aux services de transformation pilotés par l'IA, cela nous permettra de fournir des services de transformation évolutifs et reproductibles plus rapidement à un plus large éventail de clients. "