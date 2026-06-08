Accenture s'allie à l'Université Carnegie Mellon pour l'adoption de l'IA

Accenture fait part du lancement, avec le Software Engineering Institute (SEI) de l'Université Carnegie Mellon, d'un modèle de maturité de l'adoption de l'IA, un cadre validé par la recherche "conçu pour aider les organisations à dépasser le stade de l'expérimentation en IA afin de déployer l'intelligence artificielle à grande échelle avec des résultats mesurables et reproductibles".

"Ce modèle propose une approche structurée permettant aux entreprises et aux organisations gouvernementales d'évaluer leurs capacités actuelles en IA, d'identifier les lacunes et de construire une feuille de route claire pour une adoption responsable et axée sur la valeur", explique le groupe de conseil et de services d'externalisation.

Pour développer ce modèle, les équipes ont examiné de manière systématique plus de 100 initiatives existantes en matière de maturité de l'IA, mené environ 25 entretiens avec des cadres dirigeants, interrogé près de 600 praticiens et conduit des projets pilotes approfondis avec des organisations du Fortune 500.

Les enseignements issus de cette recherche ont été intégrés au modèle, aboutissant à un cadre permettant d'évaluer la capacité d'une organisation à mettre en oeuvre et à maintenir des pratiques techniques spécifiques afin d'atteindre ses objectifs de transformation organisationnelle et d'ingénierie du cycle de vie de l'IA.

La maturité d'une organisation se mesure à la manière dont les pratiques clés sont mises en oeuvre, gouvernées et maintenues, fournissant ainsi une base de référence claire et une feuille de route pour l'amélioration continue. Le modèle est accompagné d'un outil d'évaluation qui permet une mise en oeuvre structurée ainsi qu'un benchmarking des résultats clients à travers les différents secteurs.

Grâce à une évaluation fondée sur ce modèle, les organisations peuvent déterminer leur niveau de préparation à l'intégration de l'IA dans leurs flux de travail et leurs écosystèmes technologiques. Elles peuvent ainsi identifier des cas d'usage, institutionnaliser les pratiques, se concentrer sur la création de valeur issue de leurs investissements et élaborer une feuille de route structurée pour l'adoption de l'IA.