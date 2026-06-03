Accenture réalise un investissement stratégique dans AlphaSense et signe un partenariat

Accenture Ventures va réaliser un investissement dans AlphaSense, la plateforme d'IA pour le monde des affaires et de la finance.

Les deux entreprises s'associent également pour aider les organisations à intégrer l'intelligence de marché à leurs flux de travail automatisés.

AlphaSense dispose d'une bibliothèque de contenu premium de plus de 500 millions de documents commerciaux et de milliards de données - incluant les documents déposés auprès des sociétés cotées, les rapports financiers, les analyses de courtiers, les entretiens avec des experts et les données d'entreprise - combinée à une IA dédiée, fiable, intuitive et exploitable.

La plateforme analyse en continu les informations financières, de marché et d'experts pour fournir des services de recherche, d'analyse et d'alerte en temps réel, transformant ainsi l'information en données précises et exploitables pour la prise de décision.

Les deux entreprises lanceront une collaboration conjointe afin d'intégrer les fonctionnalités d'AlphaSense à leurs offres clients et d'accélérer ainsi les transformations basées sur l'IA déjà entreprises dans de nombreux secteurs, notamment les services financiers, les sciences de la vie, la santé, les technologies et l'énergie.

" Des données fiables sont essentielles à l'entreprise moderne. En intégrant la veille concurrentielle continue d'AlphaSense à l'expertise sectorielle et en IA d'Accenture, nous permettons à nos clients de dépasser le simple traitement de l'information pour accéder à une véritable intelligence d'entreprise, gage de décisions plus éclairées ", a déclaré Manish Sharma, directeur de la stratégie et des services chez Accenture.