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Accenture en hausse après avoir conclu un partenariat avec Anthropic pour investir 2 milliards de dollars dans l'évaluation de l'IA
information fournie par Reuters 19/09/2026 à 00:15
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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18 septembre - ** L'action de la société de conseil en informatique Accenture ACN.N a progressé d'environ 7 % à 194,11 dollars après la clôture

** Accenture et le laboratoire d’IA Anthropic s’associent pour constituer une équipe d’« évaluateurs intégrés » chez Anthropic

** Les deux entreprises indiquent qu’elles prévoient d’investir chacune 1 milliard de dollars pour renforcer la sécurité de l’IA au cours des cinq prochaines années

** Faculty, la division d’Accenture spécialisée dans l’IA, dirigera ce partenariat et se chargera d’évaluer et de tester les modèles du laboratoire d’IA en adoptant une approche « red team », en réalisant des évaluations de conformité et en testant les mécanismes de protection des modèles

** “L'évaluation intégrée est un domaine émergent et nous sommes impatients de nous associer à Anthropic pour contribuer à accélérer le développement d'évaluateurs intégrés, que nous considérons comme un élément important du paysage de la sécurité à l'avenir” - Julie Sweet, directrice générale d'Accenture

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 32 % depuis le début de l’année

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