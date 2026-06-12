ABL Diagnostics remporte un contrat pluriannuel avec CDL Pharma

ABL Diagnostics annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec un laboratoire pharmaceutique européen spécialisé dans les maladies neurodégénératives. Ce contrat porte sur des services opérés par CDL Pharma et distribués par ABL Diagnostics, dans le cadre d'un programme clinique impliquant 30 centres dans 11 pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie.

L'accord prévoit un paiement initial supérieur à 100 000 EUR à la signature ainsi qu'un montant contractuel total pouvant atteindre environ 2,7 MEUR d'ici à 2031. Les revenus seront reconnus progressivement en fonction de l'exécution des prestations prévues et demeurent dépendants de l'avancement effectif du programme clinique.

Dans ce cadre, CDL Pharma assurera des prestations spécialisées couvrant la gestion opérationnelle d'essais cliniques internationaux, la logistique et le transport d'échantillons biologiques, la conception et la gestion de kits de prélèvement, le stockage cryobiologique ainsi que des analyses de biomarqueurs.

ABL Diagnostics intervient en tant que distributeur de ces services auprès du client final. Ce contrat contribue à renforcer la visibilité du chiffre d'affaires futur sur plusieurs exercices et illustre le développement progressif de ses activités dans les services à valeur ajoutée liés à la recherche clinique internationale.