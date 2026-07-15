ABL Diagnostics informée du franchissement à la baisse du seuil de 95 % par son actionnaire de référence ABL

Woippy, le 15 juillet 2026 à 8h00 - ABL Diagnostics (Euronext Paris – ISIN : FR001400AHX6 – ABLD) informe avoir été notifiée ce vendredi 10 juillet 2026 par son actionnaire de référence, Advanced Biological Laboratories (ABL) S.A., société de droit luxembourgeois, du franchissement à la baisse du seuil de 95 % du capital d'ABL Diagnostics.



À la suite des différentes opérations de cession de blocs réalisées depuis 2025, ABL S.A. déclare désormais détenir 93,58 % du capital et 95,90 % des droits de vote d'ABL Diagnostics.



Ce franchissement constitue une nouvelle étape dans la stratégie d'élargissement du flottant engagée par ABL depuis sa prise de contrôle de la Société en octobre 2021 puis réaffirmée lors de la fusion entre ABL France et ABL Diagnostics réalisée en 2022. À l'issue de cette fusion, ABL détenait en effet la quasi-totalité du capital d'ABL Diagnostics.



Dans le prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 12 juillet 2022 (sous le numéro de visa 22-296), ABL indiquait qu'elle étudierait les différentes modalités d'un élargissement du flottant, par voie de cessions de titres et/ou d'augmentations de capital, celui-ci pouvant représenter jusqu'à 30 % du capital, en fonction des conditions de marché et de l'intérêt des investisseurs.