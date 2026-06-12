ABL Diagnostics et CDL Pharma remportent un contrat international pluriannuel pouvant atteindre 2,7 M€ jusqu’en 2031

Woippy, le 12 Juin, 2026 à 08:00 CET – ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – « ABLD ») annonce la conclusion d’un contrat pluriannuel avec un laboratoire pharmaceutique européen dans le domaine des maladies neurodégénératives. Ce contrat porte sur des services opérés par CDL Pharma et distribués par ABL Diagnostics.



Ce partenariat s’inscrit dans un programme clinique international impliquant 30 centres répartis dans 11 pays en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, traduisant la capacité du Groupe à intervenir sur des études multicentriques à dimension globale.



L’accord prévoit un paiement initial supérieur à 100 000 € à la signature ainsi qu’un montant contractuel total pouvant atteindre environ 2,7 millions d’euros jusqu’en 2031. Les revenus seront reconnus progressivement en fonction de l’exécution des prestations prévues au contrat et demeurent dépendants de l’avancement effectif du programme clinique.

Dans ce cadre, CDL Pharma assurera des prestations spécialisées couvrant la gestion opérationnelle d’essais cliniques internationaux, la logistique et le transport d’échantillons biologiques, la conception et la gestion de kits de prélèvement, le stockage cryobiologique ainsi que des analyses de biomarqueurs. ABL Diagnostics intervient en tant que distributeur de ces services auprès du client final.