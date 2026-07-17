ABL Diagnostics élargit son portefeuille de solutions NGS dédiées à la tuberculose avec une offre complète pour le diagnostic de la résistance aux antituberculeux, des panels ciblés au séquençage du génome complet

Woippy, le 17 juillet 2026 à 18h00 CEST – ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – « ABLD »), acteur de référence dans le développement de tests de biologie moléculaire et de solutions bioinformatiques dédiés aux maladies infectieuses, annonce l'élargissement de son portefeuille tuberculose avec les gammes DeepChek®, HybridChek® et BacterioChek®, complétant ainsi son offre historique en virologie.



Compatible avec les principales plateformes NGS du marché, cette offre couvre l'ensemble des besoins des laboratoires, du génotypage ciblé au séquençage complet du génome (WGS), pour la détection des résistances aux traitements de Mycobacterium tuberculosis.



Elle comprend le DeepChek® 13-Plex (CE-IVD), le nouveau DeepChek® 19-Plex (RUO), HybridChek®-TB (RUO), solution WGS par capture hybride évolutive capable d'intégrer les futurs marqueurs de résistance et nouvelles thérapies, ainsi que BacterioChek®-TB (CE-IVD) pour l'analyse bioinformatique automatisée.



La tuberculose demeure l'une des principales causes de décès par maladie infectieuse, avec 10,8 millions de nouveaux cas et 1,25 million de décès en 2024 (OMS). Face à l'augmentation des tuberculoses multirésistantes et à l'adoption croissante du NGS, ABL Diagnostics propose une solution intégrée permettant aux laboratoires de répondre efficacement aux enjeux actuels et futurs de la lutte contre la tuberculose.