ABL Diagnostics – ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 17 SEPTEMBRE 2026 – MODALITES DE MISE A DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Woippy, le 27 août à 18 heures – ABL Diagnostics informe ses actionnaires qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le jeudi 17 septembre 2026, à 11 heures, dans les locaux de la société d’avocats De Gaulle Fleurance & Associes sis 9 rue Boissy d’Anglas – 75008 Paris.



Cette Assemblée est appelée à statuer sur du projet de transfert de la cotation des titres de la Société du marché réglementé d’Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris et sur le changement de dénomination de la Société.



L’avis préalable de réunion comportant l’ordre du jour, le texte des résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée a été publié au Bulletin d’Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 12 août 2026.



Cet avis de réunion et l’ensemble des documents relatifs à cette Assemblée mentionnés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés le site Internet de la Société https://www.abldiagnostics.com/newsroom/#legal.



Les autres documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.