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ABL Diagnostics annonce le renouvellement d’un brevet américain stratégique (US 8,859,198 B2) couvrant les technologies de génotypage du virus de l’hépatite B et d’analyse de la résistance aux antiviraux
information fournie par Boursorama CP 15/06/2026 à 08:00

Woippy, le 15 juin 2026 à 08h00 CET – ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – « ABLD »), spécialiste du diagnostic moléculaire, de la bioinformatique et des solutions d’aide à la décision pour les maladies infectieuses, annonce aujourd’hui que sa société mère, Advanced Biological Laboratories (ABL) S.A. (Luxembourg), a obtenu le renouvellement avec succès d’un brevet clé aux États-Unis, US 8,859,198 B2, renforçant ainsi son engagement à long terme en faveur de l’innovation dans le domaine du génotypage du virus de l’hépatite B (VHB) et de l’analyse de la résistance aux traitements antiviraux.

Initialement délivré le 14 octobre 2014, ce brevet intitulé « Detection and Use of Antiviral Resistance Mutations » couvre des technologies permettant d’identifier les variants du VHB associés à une diminution de la sensibilité aux traitements antiviraux. L’invention demeure active avec une échéance estimée autour du 19 août 2029.

Ce renouvellement intervient à l’occasion de la dernière échéance de maintenance auprès de l’USPTO en 2026, garantissant la poursuite de la protection de cette propriété intellectuelle stratégique.

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