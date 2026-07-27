ABL Diagnostics annonce la signature d'un avenant au contrat d'Equity Line et de prêt de titres entre son actionnaire principal ABL SA (Luxembourg) et Alumni Capital

WOIPPY, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: ABL Diagnostics (Euronext Compartiment B – ISIN : FR001400AHX6), société spécialisée dans le diagnostic in vitro, annonce la conclusion, le 23 juillet 2026, d'un avenant (Amended and Restated Equity Line and Share Loan Agreement) révisant le contrat initial d'Equity Line et de prêt de titres du 16 octobre 2025. Cet accord révisé a été conclu entre son actionnaire de contrôle, Advanced Biological Laboratories (ABL) SA (« ABL Lux »), et les fonds Alumni Capital LP et Alumni Capital Limited (ensemble « Alumni Capital »).



L'accord initial du 16 octobre 2025 portait sur la faculté pour ABL Lux de céder à Alumni Capital un nombre maximal de 1 128 026 actions ordinaires d'ABL Diagnostics (soit l'engagement total ou Commitment Amount), assorti d'un prêt de titres consenti par ABL Lux à Alumni Capital pour faciliter la gestion de sa position.



Les parties ont convenu de modifier les modalités du dispositif afin d'en ajuster les conditions d'exécution sur le marché, d'instaurer un prix plancher d'émission et d'organiser le remboursement progressif du prêt de titres.



- Mise en place d'un prix plancher de 4,50 € par action pour tout nouveau tirage

- Réduction de la taille maximale des tirages de 50 000 à 2 500 actions

- Restitution immédiate de 98 026 actions prêtées et arrêt définitif de tout nouveau prêt de titres

- Instauration de limites strictes de cession quotidienne et mensuelle sur le marché