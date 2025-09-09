 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 747,35
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Abivax, Interparfums, Rubis, Saint-Gobain... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 09/09/2025 à 09:02

(AOF) - Abivax

Abivax est en capacité de financer ses besoins de trésorerie jusqu'au quatrième trimestre 2027, a indiqué la société de biotechnologie au stade clinique à l'occasion de la publication des comptes du premier semestre. Abivax affichait 60,9 millions d'euros de trésorerie et des équivalents de trésorerie au 30 juin contre 144,2 millions d'euros au 31 décembre 2024. Par ailleurs, le produit brut de l'offre au public souscrite en juillet 2025 s'est élevé à 637,5 millions d'euros.

Entech

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Fleury-Michon

L'entreprise agroalimentaire publiera ses résultats du premier semestre.

Groupe Partouche

Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics signalera ses résultats du premier semestre.

Interparfums

Interparfums a abaissé ses prévisions de croissance pour 2025 lors de la publication des comptes semestriels, expliquant que les perturbations géopolitiques du printemps ont amplifié l'attentisme des consommateurs sur de nombreux marchés. Le parfumeur anticipe désormais des revenus " autour de 900 millions d'euros ", a déclaré son PDG, Philippe Benacin. " Notre objectif de chiffre d'affaires 2025 devrait retrouver la fourchette basse de notre estimation initiale, de l'ordre de 910 millions d'euros ", avait-il indiqué fin juillet.

Lanson-BCC

Le pure player du champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.

Michelin

Michelin a annoncé le lancement de son nouveau plan d'actionnariat salarié ouvert à 115 000 employés actifs éligibles. Pour Yves Chapot, gérant et directeur financier du groupe clermontois : " Renforcer l'actionnariat salarié au sein du groupe Michelin est une priorité. Être actionnaire salarié, c'est à la fois contribuer et bénéficier de la création de valeur du Groupe. Notre objectif est que 4 % des actions du groupe Michelin soient détenues par nos employés d'ici 2030 ".

OSE Immunotherapeutics

Avant son Assemblée générale annuelle des actionnaires, programmée le 30 septembre, OSE Immunotherapeutics a fait le point sur les procédures en cours. La société de biotechnologie a indiqué que le Tribunal de commerce de Nantes a mis en délibéré l'affaire concernant la régularité de la déclaration d'action de concert par un groupe d'actionnaires minoritaires. La décision est attendue pour le 23 septembre prochain.

Rubis

Le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable annoncera ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a dévoilé une réorganisation de son activité de chimie de la construction en Allemagne dans le but d’accélérer la croissance et les synergies. Le groupe va transférer l’activité mortiers secs Weber à Franken Maxit, une entreprise détenue à 50 % par Saint-Gobain. En outre, la société va intégrer toutes ses autres activités en Allemagne de chimie de la construction sous les marques Weber, GCP et Chryso afin de développer davantage les applications techniques et les produits de spécialité. La finalisation de la transaction est prévue d’ici à la fin du mois de septembre.

Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

Valeurs associées

ABIVAX
74,4000 EUR Euronext Paris -1,20%
ENTECH
8,1400 EUR Euronext Paris +6,82%
FLEURY MICHON
25,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
HAULOTTE GROUP
2,530 EUR Euronext Paris +0,40%
INTERPARFUMS
30,2200 EUR Euronext Paris +0,27%
LANSON-BCC
36,200 EUR Euronext Paris +0,84%
MICHELIN
31,6300 EUR Euronext Paris +0,93%
OSE IMMUNO
6,0250 EUR Euronext Paris +2,12%
PARTOUCHE
19,0500 EUR Euronext Paris +1,06%
RUBIS
28,5400 EUR Euronext Paris +0,35%
SAINT-GOBAIN
93,0400 EUR Euronext Paris +0,02%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2025 à 09:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

