Abivax, Interparfums, Rubis, Saint-Gobain... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abivax

Abivax est en capacité de financer ses besoins de trésorerie jusqu'au quatrième trimestre 2027, a indiqué la société de biotechnologie au stade clinique à l'occasion de la publication des comptes du premier semestre. Abivax affichait 60,9 millions d'euros de trésorerie et des équivalents de trésorerie au 30 juin contre 144,2 millions d'euros au 31 décembre 2024. Par ailleurs, le produit brut de l'offre au public souscrite en juillet 2025 s'est élevé à 637,5 millions d'euros.

Entech

La société de technologie spécialisée dans le stockage et le pilotage intelligent des énergies renouvelables communiquera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Fleury-Michon

L'entreprise agroalimentaire publiera ses résultats du premier semestre.

Groupe Partouche

Le groupe dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Haulotte Group

Le constructeur français d'engins de travaux publics signalera ses résultats du premier semestre.

Interparfums

Interparfums a abaissé ses prévisions de croissance pour 2025 lors de la publication des comptes semestriels, expliquant que les perturbations géopolitiques du printemps ont amplifié l'attentisme des consommateurs sur de nombreux marchés. Le parfumeur anticipe désormais des revenus " autour de 900 millions d'euros ", a déclaré son PDG, Philippe Benacin. " Notre objectif de chiffre d'affaires 2025 devrait retrouver la fourchette basse de notre estimation initiale, de l'ordre de 910 millions d'euros ", avait-il indiqué fin juillet.

Lanson-BCC

Le pure player du champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.

Michelin

Michelin a annoncé le lancement de son nouveau plan d'actionnariat salarié ouvert à 115 000 employés actifs éligibles. Pour Yves Chapot, gérant et directeur financier du groupe clermontois : " Renforcer l'actionnariat salarié au sein du groupe Michelin est une priorité. Être actionnaire salarié, c'est à la fois contribuer et bénéficier de la création de valeur du Groupe. Notre objectif est que 4 % des actions du groupe Michelin soient détenues par nos employés d'ici 2030 ".

OSE Immunotherapeutics

Avant son Assemblée générale annuelle des actionnaires, programmée le 30 septembre, OSE Immunotherapeutics a fait le point sur les procédures en cours. La société de biotechnologie a indiqué que le Tribunal de commerce de Nantes a mis en délibéré l'affaire concernant la régularité de la déclaration d'action de concert par un groupe d'actionnaires minoritaires. La décision est attendue pour le 23 septembre prochain.

Rubis

Le distributeur de produits pétroliers et producteur d'énergie renouvelable annoncera ses résultats du premier semestre.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a dévoilé une réorganisation de son activité de chimie de la construction en Allemagne dans le but d’accélérer la croissance et les synergies. Le groupe va transférer l’activité mortiers secs Weber à Franken Maxit, une entreprise détenue à 50 % par Saint-Gobain. En outre, la société va intégrer toutes ses autres activités en Allemagne de chimie de la construction sous les marques Weber, GCP et Chryso afin de développer davantage les applications techniques et les produits de spécialité. La finalisation de la transaction est prévue d’ici à la fin du mois de septembre.