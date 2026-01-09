Abivax dégonfle, l'hypothèse d'un rachat par Eli Lilly s'éloigne
La spéculation autour de l'action est retombée depuis quelques jours, notamment après l'annonce par Eli Lilly de la conclusion d'un accord pour acquérir Ventyx Biosciences.
Abivax et Ventyx Biosciences sont des sociétés concurrentes, il y a donc désormais peu de chance pour que Eli Lilly tente désormais de racheter la société française alors qu'en fin d'année dernière, des rumeurs étaient apparues en ce sens.
Les deux sociétés sont spécialisées dans les traitements pour les maladies inflammatoires chroniques, notamment la rectocolite hémorragique modérée à sévère et la maladie de Crohn.
Un peu avant 10h, le titre cède 0,5% à Paris.
