 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abivax dégonfle, l'hypothèse d'un rachat par Eli Lilly s'éloigne
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 09:52

Abivax poursuit son repli après avoir déjà perdu 17,61% depuis le début de l'année. Rien d'alarmant toutefois pour le titre de la société de biotechnologie qui a flambé de 1666,27% l'année dernière.

La spéculation autour de l'action est retombée depuis quelques jours, notamment après l'annonce par Eli Lilly de la conclusion d'un accord pour acquérir Ventyx Biosciences.

Abivax et Ventyx Biosciences sont des sociétés concurrentes, il y a donc désormais peu de chance pour que Eli Lilly tente désormais de racheter la société française alors qu'en fin d'année dernière, des rumeurs étaient apparues en ce sens.

Les deux sociétés sont spécialisées dans les traitements pour les maladies inflammatoires chroniques, notamment la rectocolite hémorragique modérée à sévère et la maladie de Crohn.

Un peu avant 10h, le titre cède 0,5% à Paris.

Valeurs associées

ABIVAX
99,7000 EUR Euronext Paris +0,50%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank