Abionyx recule malgré l'optimisme de Stifel

Dans le vert à l'ouverture, le titre Abionyx Pharma s'est rapidement retourné et à trente minutes de la clôture il cède 2,06%, à 1,524 euro. La société a pourtant dévoilé une alliance avec Olon pour préparer la commercialisation de CER-001.

La société biopharmaceutique a donc annoncé mercredi la conclusion d'un partenariat stratégique de fabrication avec Olon, spécialiste mondial du développement et de la fabrication sous contrat (CDMO), afin d'accompagner la prochaine étape du développement et la future commercialisation de CER-001, un produit pour le déficit en LCAT (une maladie génétique très rare caractérisée par l'absence ou le dysfonctionnement de l'enzyme LCAT, indispensable au métabolisme du cholestérol et à la formation du bon cholestérol).

La collaboration portera dans un premier temps sur la production de deux lots de validation de CER-001, présentée comme une étape clé de la stratégie réglementaire d'Abionyx dans la déficience en LCAT. Le partenariat doit également permettre de mettre en place les capacités industrielles nécessaires à un futur approvisionnement commercial, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

L'avis de Stifel

Dans une note, Stifel réitère sa recommandation à l'achat avec une cible de cours de 8,50 euros, soit un potentiel de hausse de 446%.

Pour les analystes, le lancement de l'essai de phase IIb dans le sepsis au quatrième trimestre 2026 constitue le prochain catalyseur. Les premières données d'efficacité sont attendues au premier semestre 2028. En parallèle, la société devrait déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l'EMA pour le déficit en LCAT début 2028.

La banque d'investissement américaine estime qu'aux cours actuels, le titre offre un point d'entrée attractif. L'action se négocie globalement en ligne avec la seule valeur de l'indication orpheline du déficit en LCAT, n'attribuant pratiquement aucune valeur à l'opportunité considérablement plus importante du sepsis. Selon nous, cela crée un profil risque/rendement séduisant, avec une baisse limitée par rapport à notre valorisation de l'actif orphelin et un potentiel de hausse substantiel si CER-001 fournit des données cliniques positives dans le sepsis.