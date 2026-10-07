 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Abionyx recule malgré l'optimisme de Stifel
information fournie par Zonebourse 07/10/2026 à 17:04

Ajouter Boursorama à vos sources

Dans le vert à l'ouverture, le titre Abionyx Pharma s'est rapidement retourné et à trente minutes de la clôture il cède 2,06%, à 1,524 euro. La société a pourtant dévoilé une alliance avec Olon pour préparer la commercialisation de CER-001.

La société biopharmaceutique a donc annoncé mercredi la conclusion d'un partenariat stratégique de fabrication avec Olon, spécialiste mondial du développement et de la fabrication sous contrat (CDMO), afin d'accompagner la prochaine étape du développement et la future commercialisation de CER-001, un produit pour le déficit en LCAT (une maladie génétique très rare caractérisée par l'absence ou le dysfonctionnement de l'enzyme LCAT, indispensable au métabolisme du cholestérol et à la formation du bon cholestérol).

La collaboration portera dans un premier temps sur la production de deux lots de validation de CER-001, présentée comme une étape clé de la stratégie réglementaire d'Abionyx dans la déficience en LCAT. Le partenariat doit également permettre de mettre en place les capacités industrielles nécessaires à un futur approvisionnement commercial, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

L'avis de Stifel

Dans une note, Stifel réitère sa recommandation à l'achat avec une cible de cours de 8,50 euros, soit un potentiel de hausse de 446%.

Pour les analystes, le lancement de l'essai de phase IIb dans le sepsis au quatrième trimestre 2026 constitue le prochain catalyseur. Les premières données d'efficacité sont attendues au premier semestre 2028. En parallèle, la société devrait déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) auprès de l'EMA pour le déficit en LCAT début 2028.

La banque d'investissement américaine estime qu'aux cours actuels, le titre offre un point d'entrée attractif. L'action se négocie globalement en ligne avec la seule valeur de l'indication orpheline du déficit en LCAT, n'attribuant pratiquement aucune valeur à l'opportunité considérablement plus importante du sepsis. Selon nous, cela crée un profil risque/rendement séduisant, avec une baisse limitée par rapport à notre valorisation de l'actif orphelin et un potentiel de hausse substantiel si CER-001 fournit des données cliniques positives dans le sepsis.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
1,5320 EUR Euronext Paris -1,54%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les lauréats du Prix Nobel de chimie, le Français Henri Kagan et le Japonais Kenso Soai à Stockholm le 7 octobre 2026 ( AFP / Jonathan Nackstrand )
    Pour le chimiste français Henri Kagan, un Nobel longtemps attendu
    information fournie par AFP 07.10.2026 17:24 

    Longtemps considéré comme injustement "oublié" des Nobel avant sa récompense attribuée mardi, le Français Henri Kagan, chimiste "foisonnant d'idées", est un des pionniers de la recherche sur la chiralité, qui a abouti à des techniques essentielles dans l'industrie. ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu lors d'une réunion de crise interministérielle concernant le blocage des lycées, le 1er octobre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )
    Face aux crises qui s'empilent, Lecornu prend la parole
    information fournie par AFP 07.10.2026 17:16 

    Attendu sur la révolte lycéenne, et alors que les crises se multiplient et risquent de s'agréger, Sébastien Lecornu prend la parole mercredi soir pour tenter de sortir de la tourmente, sur fond de débat budgétaire scruté par les marchés. Dans une allocution depuis ... Lire la suite

  • Le député Yannick Neuder le 6 octobre 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Boissons énergisantes: des parlementaires demandent l'interdiction aux moins de 16 ans
    information fournie par AFP 07.10.2026 17:09 

    Vu l'essor des boissons énergisantes et leurs "effets nocifs" sur les adolescents, un rapport parlementaire recommande d'en interdire la vente aux moins de 16 ans, ce à quoi le ministère de la Santé ne ferme pas la porte. L'interdiction des boissons énergisantes ... Lire la suite

  • L'astronaute Sophie Adenot sur un écran lors d'un échange avec des journalistes au siège de l'ESA à Paris,le 2 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )
    Retour sur Terre imminent pour Sophie Adenot
    information fournie par AFP 07.10.2026 17:04 

    Elle va pouvoir retrouver sa famille et les plaisirs terrestres: Sophie Adenot a entamé mercredi son voyage retour, après huit mois à bord de la Station spatiale internationale, qu'elle avoue quitter avec une "pointe de nostalgie". L'astronaute aura passé au total ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 758,76 -1,35%
Pétrole Brent
101,79 +0,70%
SOCIETE GENERALE
63,91 -5,05%
2CRSI
25,14 -7,44%
SOITEC
159,6 -4,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank