L'Europe retombe dans le rouge sous la pression des rendements obligataires

Graphique de l'indice boursier allemand DAX (Deutscher Aktienindex) à la Bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Après trois séances d'affilée dans le vert, les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi et Wall ‌Street était également dans le rouge à mi-parcours, dans un contexte de rebond des rendements obligataires et des cours pétroliers, qui ont poussé à la prudence avant la publication des "minutes" de la Fed.

À Paris, le CAC 40 a fini ​sur une perte de 1,22% à 7.769,21 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,79% et le Dax allemand a reflué de 1,41%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 1,55%, le FTSEurofirst 300 1,02% et le Stoxx 600 1,05%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,88%, le Standard & Poor's 500 de 0,33% et le Nasdaq de 0,37% au lendemain des records de ces deux derniers indices. Huit des 11 principaux secteurs du S&P 500 sont ​dans le rouge, notamment celui des matériaux (-1,51%) et celui de l'industrie (-2,26%).

Le reflux de l'appétit pour le risque s'inscrit dans le sillage de la hausse du baril de Brent repassé au-dessus du seuil psychologique des 100 dollars, ce qui provoque des tensions dans l'obligataire, en raison des perspectives d'une accélération de l'inflation et ​d'un durcissement de la politique monétaire des banques centrales.

Les "minutes", le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve ⁠fédérale américaine, prévues à 18h00 GMT devraient apporter un éclairage sur l'ampleur des débats en la matière au sein de l'institution.

Sur le plan géopolitique, les Houthis du Yémen ont attaqué mercredi l'aéroport international d'Aden à ‌l'aide de missiles balistiques et de drones chargés d'explosifs, a annoncé le ministère yéménite des Transports, alors que les combats entre le groupe aligné sur l'Iran et les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite s'intensifient.

Signe que les investisseurs sont désormais sur la défensive, les indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50 ont pris respectivement près de 4% et ​8%. Parallèlement, le marché s'est détourné des secteurs économiquement sensibles, comme la banque et ‌la finance.

"Le marché subit des pressions sur les taux, un écartement des spreads et un contexte général plus morose, notamment en raison de la reprise de ⁠la hausse des prix du pétrole", a commenté Carlo Franchini, responsable de la clientèle institutionnelle chez Banca Ifigest. "On craint qu'en cas de nouvelle perturbation des exportations, les stocks ne soient pas suffisants. La perspective d'une flambée inflationniste ne fait qu'aggraver la situation", a-t-il ajouté.

VALEURS EN EUROPE

Les actions des banques en Europe comme Société Générale (-5,0%), Deutsche Bank (-4,86%), UniCredit (-4,36%) et Intesa Sanpaolo (-3,77%) ont figuré parmi les plus fortes baisses sur le Stoxx 600.

Forvia, qui a annoncé la création d'une coentreprise avec ⁠Anand Group en Inde, a pris 2,19%.

Renault et ‌Stellantis sont montés respectivement de 3,72% et 1,13% alors que l'agence Bloomberg a rapporté que l'Union européenne (UE) préparait un plafond d'importation pour les véhicules hybrides chinois.

Porsche a gagné 3,71% à la ⁠faveur de la présentation de ses perspectives à long terme.

Rémy Cointreau a pris 2,99%, le fabricant de spiritueux ayant souligné l'amélioration de la tendance de ses ventes et la poursuite de la bonne tenue du marché américain, lors d'une ‌conférence téléphonique.

BE Semiconductor Industries a chuté de 9,45%. UBS ayant abaissé sa recommandation sur le fabricant néerlandais d'équipements pour semi-conducteurs en raison de la lenteur de la demande sur l"hybrid bonding", une technique ⁠d'encapsulation de puces.

TAUX

A la clôture des Bourses en Europe, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 3,6 points de base, à ⁠5,307%, après avoir touché en séance un pic depuis ‌2002, à 5,3645%.

Le rendement des Treasuries à 30 ans a, lui, grimpé à un nouveau sommet de 24 ans, à 5,7041%.

Outre la Fed, les investisseurs surveillent deux adjudications du Trésor américain qui devraient permettre de mesurer l'intensité de la ​demande pour la dette américaine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini stable, à 3,48%, tandis que son équivalent ‌français a pris 12,1 points de base, à 4,86%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans est remonté à près de 140 points de base après la brève accalmie de mardi.

Les rendements des pays de la zone euro fortement endettés ont augmenté ​plus rapidement que leurs équivalents allemands, considérés comme plus sûrs.

CHANGES

L'euro a chuté mercredi en séance de 0,65% à 1,1185 dollar, se rapprochant de son plus bas niveau en 17 mois atteint lundi. La dépréciation de la monnaie européenne intervient alors que les obligations françaises subissent une nouvelle pression liée aux inquiétudes budgétaires.

Le dollar s'affermit de 0,47% face à un panier de devises de référence, les investisseurs attendant les "minutes" de la Fed pour obtenir des indices sur la ⁠trajectoire des taux de la banque centrale.

La livre sterling recule de 0,49%, à 1,3209 dollar, mais face à l'euro, la devise britannique a atteint son plus haut niveau depuis juin 2025.

PÉTROLE

Les inquiétudes concernant l'approvisionnement après les attaques des Houthis du Yémen contre l'aéroport d'Aden pèsent sur le marché pétrolier dans une séance volatile.

Le Brent s'affermit de 0,59% à 101,18 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,23% à 89,2 dollars.

LES INDICATEURS DU JOUR

La production industrielle allemande a augmenté plus que prévu en août, affichant une hausse de 2,0% par rapport au mois précédent, après un repli de 1,1% en juillet, a annoncé l'Office fédéral de la statistique.

Le déficit commercial de la France s'est établi à 6,122 milliards d'euros à fin août, contre 6,597 milliards d'euros le mois précédent, montrent les données publiées par le bureau des Douanes françaises.

A SUIVRE JEUDI:

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Stefano ​Rebaudo, Scott Murdoch et Gregor Stuart Hunter; édité par Benoit Van Overstraeten)