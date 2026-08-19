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Aberdeen n'attend pas de hausse de taux de la BoE, malgré l'inflation
information fournie par AOF 19/08/2026 à 10:35
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(Zonebourse.com) - Réagissant à l'accélération de l'inflation britannique annoncée ce matin par l'ONS, Felix Feather, économiste chez Aberdeen, indique s'attendre néanmoins à ce que la Banque d'Angleterre (BoE) conserve une position attentiste jusqu'à la fin de l'année.

Pour rappel, l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni est ressorti en hausse de 2,9% sur un an en juillet, soit un taux annuel en augmentation de 0,3 point par rapport à celui observé en juin, conformément aux anticipations du consensus.

"La hausse de ce matin du taux d'inflation globale n'est pas surprenante, car une forte contribution du relèvement du plafond des prix de l'énergie était inévitable", juge Felix Feather, qui souligne le peu de signes de contagion de ce choc énergétique à d'autres biens et services.

Hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'IPC sous-jacent n'a en effet augmenté que de 2,6% sur un an le mois dernier, un taux stable par rapport à juin. Le taux annuel de l'IPC des biens s'est redressé de 0,5 point, à 2,2%, mais celui des services est passé de 3,6% à 3,4%.

"Jusqu'à présent, les marchés se montrent largement indifférents à l'inflation globale plus élevée, maintenant leur anticipation d'un resserrement modeste de la politique de la Banque d'Angleterre", constate d'ailleurs Felix Feather.

"Au vu des signes de ralentissement de l'inflation sous-jacente générée au sein du pays (par opposition aux biens plus internationaux comme les matières premières énergétiques) et de la faiblesse des conditions sur le marché du travail, nous anticipons un statu quo de la Banque pour le reste de l'année", pronostique-t-il.

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