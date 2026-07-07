ABC affirme que l'agence de Trump s'en prend injustement à l’émission “The View”

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Mardi, la chaîne ABC, propriété de Disney, a exhorté la Commission fédérale des communications (FCC) à rejeter une proposition visant à soumettre son émission-débat diffusée en journée, “The View”, aux règles fédérales d’égalité de temps d’antenne pour les candidats politiques, tout en faisant l’impasse sur les émissions de radio conservatrices. En février, la FCC a déclaré enquêter pour déterminer si “The View” avait enfreint les règles d’égalité de temps d’antenne lors d’entretiens avec des candidats politiques, à la suite de la participation de James Talarico, candidat démocrate au Sénat américain. ABC DIS.N a déclaré que les mesures prises par la FCC « restreignent déjà la liberté d’expression à l’approche des élections générales de 2026 ».