Abbvie dépose une nouvelle demande de mise sur le marché pour un produit aux États-Unis

(AOF) - Abbvie a annoncé le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de la Food & Drug Administration américaine pour l’approbation du Pivékimab sunirine expérimental pour le traitement du néoplasme à cellules dendritiques plasmacytoïdes blastiques. Il s’agit d’un cancer du sang rare et agressif présentant des caractéristiques de leucémie et de lymphome. Les patients présentent généralement des lésions cutanées, et la maladie se propage souvent à la moelle osseuse, au système nerveux central et aux ganglions lymphatiques.
