Abbott revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Abbott table désormais sur un bénéfice ajusté compris entre 5,45 et 5,60 dollars par action pour 2026

* Le diagnostic du cancer bénéficie de l'arrivée de nouveaux utilisateurs et de la fidélisation des utilisateurs du test de dépistage du cancer colorectal d'Exact Sciences

* L'action Abbott bondit de 12 %, entraînant les valeurs du secteur des technologies médicales

(Ajout d'un commentaire du directeur général aux paragraphes 3 et 4, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9) par Siddhi Mahatole et Christy Santhosh

Abbott ABT.N a dépassé les estimations trimestrielles et relevé jeudi ses prévisions de bénéfice annuel, la forte demande pour ses activités de diagnostic du cancer et ses dispositifs médicaux ayant apaisé les inquiétudes liées au volume des interventions, ce qui a fait grimper son action de 12 %.

Wall Street surveille de près les entreprises de technologie médicale après que l'opérateur hospitalier HCA HCA.N a signalé une baisse du nombre d'interventions chirurgicales et une augmentation du nombre de personnes non assurées, des tendances qui pourraient peser sur les interventions non urgentes, certains Américains se désinscrivant des régimes de l'Affordable Care Act (ACA) suite à la fin des subventions accordées pendant la pandémie.

Le directeur général d'Abbott, Robert Ford, a rejeté ces inquiétudes, affirmant qu'il s'agissait d'une « hypothèse erronée » de penser que la baisse des adhésions liée à l'ACA aurait un impact significatif sur le secteur des technologies médicales et du diagnostic.

Robert Ford a précisé que l'entreprise était étroitement liée à de nombreuses pathologies chroniques majeures telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer, pour lesquelles les patients sont « moins susceptibles de renoncer à une assurance ».

Les actions d'autres entreprises de technologie médicale, telles que Boston Scientific BSX.N , Stryker SYK.N et Medtronic MDT.N ont toutes progressé d'environ 5 % en début de séance.

UN TRIMESTRE MEILLEUR QUE PRÉVU

Abbott a indiqué que son activité de diagnostic du cancer, récemment intégrée grâce au rachat d' Exact Sciences, bénéficiait d'une base croissante d'utilisateurs, tant nouveaux que fidèles, du test de dépistage du cancer colorectal Cologuard.

Brandon Vazquez, analyste chez William Blair, a déclaré que les résultats d'Abbott dans le domaine du diagnostic du cancer devraient améliorer le sentiment des investisseurs concernant l'acquisition d'Exact Sciences, tandis que la croissance dans le secteur des dispositifs médicaux contribue à atténuer les inquiétudes liées au volume des interventions hospitalières.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires du segment « diagnostics » d'Abbott a progressé de 42% pour atteindre 3,09 milliards de dollars, dépassant ainsi les prévisions de 3,02 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires trimestriel d'Abbott dans son segment des dispositifs médicaux a progressé de 9% pour atteindre 5,85 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,82 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Pour le deuxième trimestre, le fabricant de dispositifs médicaux a annoncé un bénéfice par action ajusté de 1,31 dollar, dépassant les estimations des analystes de 1,28 dollar, tandis que le chiffre d'affaires total s'est établi à 12,59 milliards de dollars, légèrement au-dessus des estimations de 12,5 milliards de dollars.

La société table sur un bénéfice ajusté compris entre 5,45 et 5,60 dollars par action pour 2026, contre une prévision antérieure comprise entre 5,38 et 5,58 dollars par action.