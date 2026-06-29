ABB réalise l'acquisition de Høglund en Norvège

ABB a annoncé la signature d'un accord pour acquérir le spécialiste en automatisation maritime Høglund, dont le siège est à Tønsberg, en Norvège.

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Elle couvrira les opérations mondiales de Høglund, incluant plus de 80 employés en Norvège, en Pologne, en Roumanie et en Chine.

Høglund appartient actuellement au groupe Eitzen et sera intégré à la division Marine & Ports d'ABB. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

Høglund propose un système d'automatisation intégré (IAS), basé sur la plateforme matérielle de systèmes de contrôle 800M et S800 de l'ABB. Conçu pour répondre aux exigences des navires modernes, ce système modulaire et évolutif gère les tâches d'automatisation, de surveillance et de contrôle à bord.

La solution est installée sur plus de 600 navires. L'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires proche de 30 millions d'euros en 2025.

" Le portefeuille d'automatisation maritime de Høglund complétera l'offre existante d'ABB avec des solutions éprouvées et évolutives qui soutiennent nos ambitions de croissance ", a déclaré Rune Braastad, président de la division Marine & Ports d'ABB.