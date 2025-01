ABB: phase 2 pour le calculateur d'économies d'énergie information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 10:50









(CercleFinance.com) - ABB annonce avoir développé et lancé la phase 2 de son calculateur d'économies d'énergie pour moteurs NEMA dans le but 'd'ajouter des fonctionnalités' tout en offrant 'une expérience utilisateur plus intuitive'.



Cet outil en ligne, introduit plus tôt cette année, permet aux utilisateurs de comparer la consommation électrique, les coûts et les émissions de CO2 d'un moteur actuellement en service avec ceux d'un nouveau moteur ABB hautement efficace.



La phase 3 de cet outil, prévue pour fin 2025, ajoutera une recherche générique pour différentes configurations de moteurs, des capacités d'entrée supplémentaires et des fonctions de reporting hautement personnalisables.



'Nous développons continuellement des outils et technologies, tels que le calculateur d'économies d'énergie, qui favorisent l'efficacité énergétique, la décarbonisation et la circularité, tout en assurant à nos clients de bénéficier de nos solutions et de contribuer à un avenir plus respectueux de l'environnement' a souligné Ben Hinds, Vice-président du marketing et de la gestion des produits pour la division des moteurs NEMA d'ABB.







