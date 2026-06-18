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AB Science obtient un nouveau brevet américain pour son masitinib
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 07:07

AB Science annonce que l'Office américain des brevets a officiellement délivré un brevet relatif aux méthodes de traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-résistant (mCRPC) avec sa molécule phare, le masitinib.

Ce nouveau brevet américain garantit la protection de la propriété intellectuelle du masitinib jusqu'en mai 2042 et s'ajoute à la couverture déjà accordée en Europe. Des demandes de brevet équivalentes ont également été déposées dans d'autres grands marchés internationaux.

Le masitinib est positionné en association avec le docétaxel comme traitement des patients atteints d'un mCRPC éligibles à la chimiothérapie. Autrement dit, il est administré directement après le traitement du cancer de la prostate métastatique hormono-sensible.

Plus précisément, ce brevet protège le masitinib et les composés apparentés pour le traitement du mCRPC chez une sous-population de patients présentant une faible atteinte métastatique (mesurée par les taux de phosphatase alcaline à l'inclusion).

Bien que la maladie localisée soit associée à des taux de survie élevés, le cancer de la prostate métastatique représente toujours un besoin médical non satisfait, avec un taux de survie à 5 ans d'environ 3%, met en avant la société biopharmaceutique.

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