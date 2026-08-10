AB Science lève 14,2 millions d'euros

La société de biotechnologie a renforcé sa trésorerie, qui atteint désormais 23 millions d'euros, garantissant plus de 12 mois de visibilité financière.

L'augmentation de capital, par placement privé d'un montant brut de 14,2 millions d'euros, a été réalisée auprès d'un nombre restreint d'investisseurs et a été portée, à hauteur de 12 millions d'euros, par un actionnaire historique de long terme.

Avec cette levée de fonds, AB Science dispose d'une trésorerie globale de 23 millions d'euros, lui permettant de couvrir l'ensemble de ses besoins financiers au-delà des 12 prochains mois et de mener à bien ses priorités cliniques sans solliciter de refinancement complémentaire à court terme.

Le produit net du placement servira en priorité les programmes de recherche et de développement phares de la société : l'AB8939 dans le traitement de la leucémie myéloïde aiguë, le Masitinib dans la sclérose latérale amyotrophique et des "projets de création de valeur à plus court terme qui devraient être finalisés et annoncés en septembre".