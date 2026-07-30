AB Inbev-CA à +5,6% au T2, objectifs 2026 confirmés

Anheuser-Busch Inbev SA ABI.BR :
* CA AU T2 EN HAUSSE ORGANIQUE 5,6% À $16,66 MDS
* EBITDA NORMALISÉ AU T2 EN HAUSSE ORGANIQUE 5,8% À $5,94 MDS
* RÉSULTAT SOUS-JACENT AU T2 À $2,39 MDS
* BÉNÉFICE PAR ACTION SOUS-JACENT AU T2 EN HAUSSE 23,4% À $1,21
* RÉSULTAT NET ATTRIBUABLE AUX ACTIONNAIRES AU T2 À $3,75 MDS
* VOLUMES AU T2 EN HAUSSE 0,9%, VOLUMES DE BIÈRE EN HAUSSE 1,1%
* CONFIRME PERSPECTIVES POUR 2026
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(Rédaction de Gdansk)
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