Aardvark interrompt deux essais de médicaments contre l'obésité pour en examiner les effets secondaires

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Aardvark Therapeutics AARD.O a déclaré lundi qu'elle avait volontairement interrompu deux études à mi-parcours testant son traitement expérimental combiné contre l'obésité, afin d'examiner les effets secondaires associés à l'un des médicaments.

* Le traitement combiné, ARD-201, était testé pour induire une perte de poids et prévenir la reprise de poids chez les patients qui ont perdu environ 15% de leur poids corporel avec la classe populaire des médicaments GLP-1, qui comprend le Zepbound d'Eli Lilly LLY.N et le Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO .

* ARD-201 est une combinaison du médicament expérimental d'Aardvark, ARD-101, et du médicament contre le diabète MRK.N Januvia de Merck, connu sous le nom chimique de sitagliptine.

* L'ARD-101 est conçu pour déclencher la libération de plusieurs hormones peptidiques intestinales, dont le GLP-1, afin de réguler la faim.

* Le mois dernier, la société a identifié des effets secondaires liés au cœur lors de la surveillance de la sécurité de l'ARD-101 dans le cadre d'une étude sur des volontaires sains. Elle a ensuite interrompu un essai de phase avancée testant l'ARD-101 chez des patients atteints d'une maladie génétique rare appelée syndrome de Prader-Willi.

* Aardvark a déclaré qu'elle prévoyait de fournir d'autres mises à jour sur les médicaments au cours du deuxième trimestre de 2026.