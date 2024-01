À surveiller dans la semaine à venir et le lundi 29 janvier

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(The Day Ahead est une publication électronique et PDF qui comprend les principaux événements et histoires du jour, des analyses et d'autres éléments. Pour recevoir The Day Ahead, les utilisateurs d'Eikon peuvent s'inscrire sur

DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s'inscrire à RT/DAY/US. Toutes les heures sont exprimées en ET/GMT)

26 janvier - LUNDI:

La Fed de Dallas devrait publier l'indice de production manufacturière pour janvier. L'indice a chuté de 9,30 en décembre.

Franklin Templeton devrait publier ses résultats du premier trimestre. Le bénéfice du gestionnaire d'actifs devrait augmenter car il réduit les coûts pour atténuer l'impact d'une baisse des actifs sous gestion.

Les directeur général d'AerCap, d'Avolon, de SMBC et d'Air Lease, les quatre plus grands loueurs d'avions au monde, devraient s'exprimer aux côtés de dirigeants de Boeing et d'Airbus lors de la première journée d'un rassemblement annuel de financiers qui possèdent plus de la moitié de la flotte mondiale d'avions de transport de passagers. Parmi les autres intervenants figurent les trésoriers d'IAG, d'American Airlines, d'United Airlines et d'Emirates. Reuters interrogera également Aengus Kelly, directeur du premier bailleur mondial, AerCap.

RESTE DE LA SEMAINE:

Mardi, le Federal Open Market Committee (FOMC) doit entamer sa réunion de deux jours sur les taux d'intérêt. Il annoncera sa décision sur les taux mercredi, suivie d'un communiqué.

Lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre, mardi, Microsoft devrait afficher sa plus forte croissance trimestrielle depuis près de deux ans, grâce à la vigueur de ses logiciels de productivité et de ses activités liées à Windows. En tant que premier à lancer des produits d'IA payants, le rapport de Microsoft fixera les attentes pour la nouvelle technologie cette année.

Sur le calendrier économique américain, un rapport très surveillé du département du travail, dont la publication est prévue vendredi, devrait montrer que les emplois non agricoles pour le mois de janvier ont augmenté de 173 000 postes après avoir ajouté 216 000 postes en décembre. Le taux de chômage a probablement augmenté à 3,8 % en janvier, contre 3,7 % en décembre. Le salaire horaire moyen pour le mois a probablement augmenté de 0,3 %, après une hausse de 0,4 % le mois précédent. Le rapport JOLTS, qui doit être publié mardi, indiquera que les offres d'emploi ont probablement baissé à 8,750 millions au cours du mois, contre 8,790 millions en novembre. Jeudi, les données devraient montrer que les demandes initiales d'allocations chômage pour la semaine se terminant le 27 janvier ont probablement diminué à 210 000 contre 214 000 la semaine précédente. Toujours jeudi, le PMI manufacturier de l'Institute of Supply Management pour le mois de janvier devrait tomber à 47,3 contre 47,4 le mois précédent. L'indice PMI manufacturier final de S&P Global pour le mois de janvier sera également publié jeudi. En outre, le Census Bureau publiera jeudi les données relatives aux dépenses de construction pour le mois de décembre, qui devraient augmenter de 0,5 % après une hausse de 0,4 % en novembre. Vendredi, le département du commerce publiera les commandes d'usines pour le mois de décembre, qui ont probablement augmenté de 0,2 %, après une hausse de 2,6 % en novembre. Le même jour, une enquête de l'Université du Michigan devrait montrer que la lecture finale de l'indice du sentiment des consommateurs américains pour janvier est probablement restée inchangée à 78,8. Mardi, le Conference Board devrait indiquer que l'indice de confiance des consommateurs est passé de 110,7 en décembre à 115,0 en janvier.

Alphabet devrait annoncer mardi une croissance de 12 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à l'adoption croissante d'outils d'intelligence artificielle et à l'augmentation des dépenses consacrées à ses services en nuage. Les investisseurs attendent des indications d'Alphabet sur la croissance de ses services d'intelligence artificielle et sur les efforts de monétisation qui en découlent.

Jeudi, Meta devrait annoncer un chiffre d'affaires record et une baisse des dépenses d'exploitation pour le trimestre octobre-décembre. Une forte augmentation des ventes de publicité pendant la période des fêtes de fin d'année et les récents efforts de réduction des coûts de Meta devraient avoir stimulé les résultats. Le même jour, Amazon devrait annoncer une hausse de 11 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à l'augmentation des charges de travail liées à l'intelligence artificielle dans sa division "cloud", Amazon Web Services, et à l'augmentation des ventes pendant la période des fêtes de fin d'année. Les investisseurs s'attendent à ce que l'entreprise guide la croissance de l'informatique dématérialisée liée à l'IA et les ventes au détail pour le reste de l'année.

Exxon Mobil devrait publier ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2023 avant l'ouverture du marché vendredi. Les analystes s'attendent à ce que la société publie des résultats du quatrième trimestre en baisse de 35 %, à 9 milliards de dollars, soit 2,11 dollars par action, en raison de la baisse des prix du pétrole et des marges de raffinage. Le bénéfice net annuel est estimé à 37,4 milliards de dollars, en baisse en raison des prix de l'énergie, contre 59,1 milliards de dollars en 2022, selon les estimations de LSEG. Les résultats refléteront une dépréciation de 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre sur une dépréciation des propriétés pétrolières et gazières en Californie. Séparément, le même jour, Chevron publie ses résultats du quatrième trimestre et de l'année entière à 7 heures et tient une conférence téléphonique sur les résultats à 11 heures (heure de l'Est). Les résultats du quatrième trimestre devraient être inférieurs à ceux de l'année précédente en raison de la baisse des prix du pétrole et du gaz. La société a déclaré qu'elle espérait prendre jusqu'à 4 milliards de dollars de charges non monétaires pour les actifs de production de pétrole et de gaz en Californie et pour les coûts liés aux actifs vendus précédemment.

AMD publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2023 mardi. Les investisseurs se concentreront sur les indicateurs de la demande liée à l'IA pour les semi-conducteurs d'AMD et sur la capacité de l'entreprise à conquérir des parts de marché dans le secteur des puces d'IA. Par ailleurs, le chiffre d'affaires du fabricant de puces Wolfspeed devrait baisser pour la deuxième fois consécutive au cours du trimestre de décembre, mercredi.

Pfizer publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2023 mardi avant l'ouverture des marchés. Le fabricant américain de médicaments devrait afficher sa deuxième perte trimestrielle pour 2023, et les investisseurs chercheront des mises à jour sur l'intégration du fabricant de médicaments contre le cancer Seagen. Toute modification de ses prévisions pour 2024 sera également suivie de près. Entre-temps, Merck devrait publier ses résultats du quatrième trimestre jeudi. Les investisseurs devraient se concentrer sur les ventes de son traitement anticancéreux à succès Keytruda et du vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) Gardasil. Par ailleurs, mercredi, Thermo Fisher Scientific devrait publier ses résultats du quatrième trimestre avant l'ouverture des marchés. L'accent sera mis sur les commentaires concernant les tendances de la demande de ses clients dans le domaine de la biotechnologie et sur tout changement dans les prévisions de bénéfices du fabricant d'équipements médicaux pour 2024. Tout commentaire sur le médicament populaire Wegovy de Novo Nordisk sera également suivi de près, Thermo effectuant des travaux de remplissage pour ce médicament.

Mercredi, Boeing devrait dévoiler ses objectifs financiers pour 2024 lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre.

Mardi, Starbucks devrait annoncer une hausse de ses ventes au premier trimestre, grâce à la demande soutenue de ses cafés latte et de ses boissons froides, très chers, de la part de sa clientèle aisée. Les prévisions annuelles de la chaîne de cafés et ses commentaires sur le comportement des consommateurs, les tendances en Chine et la vague de syndicalisation qui a déferlé sur ses magasins aux États-Unis seront au centre des préoccupations des investisseurs. Le même jour, Mondelez International devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue de chocolats et de biscuits et à des prix plus élevés. Les investisseurs attendront des commentaires sur les plans d'action en matière de prix et sur les prévisions de demande pour 2024.

General Motors devrait annoncer une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre mardi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur Cruise, son activité de conduite autonome en difficulté, ainsi qu'aux perspectives financières pour l'année.

United Parcel Service devrait annoncer une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre mardi, après avoir livré moins de colis de vacances que l'année précédente et augmenté les salaires des travailleurs conformément à son nouveau contrat de travail avec le syndicat Teamsters.

Mastercard devrait publier ses résultats du quatrième trimestre mercredi. L'augmentation des dépenses devrait accroître ses bénéfices, mais les investisseurs analyseront de près ses prévisions.

Mardi, JetBlue devrait annoncer une perte pour le quatrième trimestre. L'accent sera toutefois mis sur l'accord de fusion avec Spirit Airlines. Bien que la compagnie ait fait appel de la décision d'un juge fédéral de bloquer l'opération, les analystes estiment que la transaction est devenue très coûteuse. Le même jour, les directeurs financiers de United Airlines, Riyadh Air et Wizz Air s'expriment lors de la deuxième journée de la conférence annuelle phare de l'industrie du leasing d'avions à Dublin, aux côtés du directeur général de Carlyle Aviation Partners et de cadres de Southwest Airlines et IndiGo.

Le Nasdaq devrait afficher mercredi une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce aux bons résultats de son activité de solutions. Le même jour, MarketAxess devrait annoncer une hausse de son bénéfice au quatrième trimestre, grâce à des commissions plus élevées.

Après la clôture des marchés mardi, l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts devrait annoncer une hausse de ses réservations pour le troisième trimestre, grâce à une reprise de la demande de jeux vidéo dans un contexte macroéconomique moins favorable.

AbbVie devrait publier ses résultats du quatrième trimestre vendredi. Les investisseurs devraient se concentrer sur les prévisions de la société pour 2024 et sur les commentaires de la direction concernant l'érosion des ventes d'Humira en raison de la concurrence des biosimilaires. Par ailleurs, Boston Scientific devrait publier ses résultats du quatrième trimestre mercredi. Les investisseurs se concentreront sur ses dispositifs cardiaques et sur l'impact des médicaments GLP-1 sur leurs ventes. De son côté, HCA Healthcare devrait publier ses résultats du quatrième trimestre mardi. Les investisseurs se concentreront probablement sur les prévisions de la société pour 2024 et sur les commentaires de la direction concernant les hospitalisations liées aux maladies respiratoires au quatrième trimestre, ainsi que sur la reprise de la demande de procédures médicales.

Mercredi, le raffineur américain Phillips 66 devrait annoncer une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre en raison de la baisse des prix des carburants, la demande en carburant ayant diminué et fait chuter les prix. Les investisseurs attendront également des commentaires sur l'impact des perturbations du transport maritime en mer Rouge, des mises à jour sur sa raffinerie de Rodeo en Californie, et toute autre perspective pour 2024. Par ailleurs, Marathon Petroleum devrait annoncer mardi une baisse de ses bénéfices au quatrième trimestre en raison d'une diminution des marges de raffinage.

Jeudi, Royal Caribbean Group devrait afficher une croissance de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à de fortes tendances en matière de réservation de croisières et à la hausse du prix des billets. Les investisseurs attendront des mises à jour sur l'impact des perturbations au Moyen-Orient, les coûts et toute prévision de la société pour l'année à venir.

Le groupe Cigna publiera ses résultats du quatrième trimestre vendredi. Les investisseurs seront attentifs aux coûts médicaux de l'assureur santé, car certains rivaux ont signalé une augmentation de la demande de soins médicaux ce trimestre. En outre, toute indication sur les perspectives pour 2024 et une mise à jour sur la vente de son unité Medicare Advantage retiendront l'attention. Le même jour, Regeneron devrait présenter son rapport avant l'ouverture des marchés. L'accent sera mis sur les ventes de son médicament contre les maladies oculaires Eylea, en particulier la version à plus forte dose, et son médicament contre l'eczéma Dupixent. Séparément, Bristol Myers Squibb publiera ses résultats du quatrième trimestre et de l'année 2023 avant l'ouverture des marchés. L'accent sera mis sur les perspectives 2024 du fabricant de médicaments et les commentaires sur sa stratégie de fusions et acquisitions après avoir annoncé trois acquisitions de plusieurs milliards, Mirati, Karuna Therapeutics et RayzeBio, au cours du trimestre.

Mardi, le fabricant d'équipements de réseau Juniper Networks devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, les entreprises, y compris les fournisseurs de services de télécommunications, réduisant leurs dépenses dans une économie incertaine.

Becton Dickinson devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur l'impact des vents contraires de la Chine.

Quest Diagnostics publiera ses résultats du quatrième trimestre jeudi. Les investisseurs chercheront à connaître les performances de l'activité de base de la société, à l'exclusion du COVID-19, au cours du trimestre, ainsi que les perspectives des opérateurs de laboratoire pour 2024.

Le groupe Altria devrait afficher une baisse marginale de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre jeudi, le fabricant de Marlboro devant faire face à une demande en dents de scie pour les cigarettes combustibles traditionnelles et les alternatives sans fumée. Les investisseurs s'intéresseront aux investissements promotionnels et à la performance de la part de marché de la vape NJOY ACE et des sachets de nicotine!

Vendredi, le fabricant de préservatifs Church & Dwight devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits ménagers et de soins personnels, malgré des prix plus élevés. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'évolution de la demande et des volumes, aux marges, à l'impact des coûts et aux prévisions de l'entreprise pour l'année à venir.

Danaher devrait publier ses résultats du quatrième trimestre mardi. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses unités de diagnostic respiratoire et de sciences de la vie.

Amer Sports, le fabricant de raquettes de tennis Wilson, commencera à être coté à la bourse de New York jeudi. Lors de son introduction en bourse, Amer Sports vise une valorisation de 8,7 milliards de dollars.

Statistique Canada publiera mercredi les chiffres du produit intérieur brut de novembre (GDP). L'activité économique du pays a probablement connu une croissance marginale de 0,1 % au cours du mois. Jeudi, le S&P Global Manufacturing PMI pour le mois de janvier sera publié.

Le fabricant de parka Canada Goose Holdings devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre jeudi, grâce à la hausse des prix et à la forte demande pour ses vestes bouffantes. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions de l'entreprise, aux commentaires sur les tendances actuelles de la demande, à la composition des stocks et à la reprise en Chine.

En Amérique latine, l'inflation au Brésil, mesurée par l'indice des prix IGP-10 pour le mois de janvier, devrait être publiée mardi. Par ailleurs, mercredi, les données sur l'emploi du pays seront surveillées. L'indice PMI manufacturier S&P Global du Brésil pour le mois de janvier devrait être publié jeudi. Séparément, vendredi, les données de la production industrielle du pays pour le mois de décembre devraient être publiées.

Au Mexique, la lecture rapide du produit intérieur brut (GDP) pour le quatrième trimestre est attendue mardi. L'indice PMI manufacturier S&P Global pour le mois de janvier devrait également être publié jeudi. En outre, la décision sur les taux d'intérêt du Chili pour janvier est probablement attendue mercredi, tandis que les données sur la production manufacturière pour décembre sont également attendues le même jour.