A suivre aujourd'hui... Wendel

(AOF) - Wendel a annoncé la signature le 24 novembre de l’accord d’acquisition de Committed Advisors, une société de gestion globale spécialisée dans le marché secondaire. La société d'investissement avait annoncé le 24 octobre être entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir une participation de contrôle dans Committed Advisors auprès de ses partners fondateurs. Ces derniers réinvestiraient, dans le cadre de la transaction envisagée, l’intégralité du produit net de cession dans des fonds Committed Advisors.

Sous réserve de la satisfaction et de la finalisation des conditions de réalisation (y compris l'obtention des autorisations réglementaires), la transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

Wendel avait indiqué en octobre que Committed Advisors gérait 6 milliards d'euros d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers. "En 2026, les activités de Committed Advisors devraient générer environ 70 millions d'euros de commissions de gestion et environ 45 millions d'euros de résultats liés aux commissions (FRE) avant impôts," avait précisé l'acquéreur. Les fee related earnings mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs.

Dans le détail, la société française ferait l'acquisition de 56 % de Committed Advisors auprès de ses fondateurs. Le management de la société demeurerait actionnaire de la société de gestion à hauteur de 44% après la clôture de l'opération. Le solde du capital serait acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires prévues en 2028, 2033 et 2036.

Points-clés

- Société d’investissement numéro un européen du private equity née en 1704 ;

- Actif brut réparti entre la gestion pour compte propre, dont 38 % en actifs côtés (Bureau Veritas, IHS et Tarkett…) et 38 % en non cotés, et la gestion d’actifs,, d’un montant de 45 Mds€, dont 39 Mds€ d’actifs privés pour compte de tiers ;

- Portefeuille géré en compte propre de 7,6 Mds€ provenant de :

- les services aux entreprises avec Bureau Veritas et Scalian, pour 52 %,

- l’éducation, la formation & la technologie –CPI, ACAMS, globeducate, IHS et Wendel Growth, véhicule d’investissement en sociétés non cotées- pour 32 %,

- l’industrie avec Stahl, Tarkett pour 16 % ;

- Double ambition de création de valeur et de retour récurrent aux actionnaires fondée sur 2 piliers : le métier historique de gestion pour compte propre avec des actifs contrôlés générant un taux de retour sur investissement de 15 %, puis la gestion d’actifs pour compte de tiers, en montée en puissance rapide ;

- Directoire présidé par Laurent Mignon, David Darmon en étant directeur général, et conseil de surveillance de 12 membres présidé par Nicolas von Hulst, la famille Wendel détenant 39,6% des actions et 52,6 % des droits de vote.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires dual entre investissements directs et plateforme de gestion :

- focus sur les participations majoritaires ou assurant le contrôle managérial,

- déploiement de la gestion d’actifs -31 Mds€ d’actifs et 165 M€ de bénéfice attendu en 2025- avec engagement de participation dans les prochaines années aux levées de fonds (3,3 Mds€ au 1 er trimestre) des récentes acquisitions :

- IK Partners : plateforme de classes d'actifs privés, dont lesinfrastructures, aux flux de trésorerie récurrents & générant des synergies avec la gestion pour compte-propre,

- Monroe Capital, contrôlé à 75 % et spécialisé dans la dette privée : gestion pour compte de tiers s’appuyant sur des partenaires « General partners »,

- rotation active du portefeuille pour financer les achats d’IK Partners et Monroe Capital,

- renforcement de la culture d’innovation : action sur les leviers de création de valeur dans le numérique via Wendel Lab notamment, déploiements de SI RH & ERP Finance et de la cybersécurité ;

- Stratégie RSE intégrée dans le cycle d’investissement : exclusion de certains secteurs, focus sur le changement climatique, aide méthodologique dans la réduction des émissions de CO2 notamment… ;

- Poursuite de la rotation active du portefeuille en 2025 pour financer les acquisitions d’IK Partners et Monroe Capital qui ont porté à 17 % la part de la gestion d’actifs dans l’actif brut réévalué ;

- Situation financière solide : ratio LTV ramené à 13 %, après cession des titres Bureau Veritas en septembre, dette au coût moyen de 2,4 % avec maturité de 3,1 ans.

Défis

- Suivi de l'actif net réévalué par action (167,7 € à fin juin en repli du fait de l’impact négatif des changes) à comparer au cours de Bourse ;

- Relèvement des performances des actifs non cotés, (33 % de l’actif brut, vs 29 % pour les actifs cotés), plus sensibles aux cycles économiques et aux variations de change, tels Scalian ou Stahl ;

- Diminution de la forte sensibilité à Bureau Veritas, 1 er contributeur aux profits et à l’ANR, dont la participation a été ramenée 21,4 %, d’où un effet positif sur le ratio LTV du groupe ;

- Attente de nouvelles cessions de participations ;

- Anticipations 2025 : confiance dans « le développement de modèle dual qui continuera à créer plus de valeur et plus de retours récurrents aux actionnaires » ;

- Distribution plus généreuse (4,7 € au titre de 2024), assortie d’un acompte semestriel sur 2025 d’un montant de 1,50 € versé en novembre et engagement de maintien du dividende (après 2,5% de l'ANR en 2024, objectif à moyen terme de 3,5 %).