Deux détenus s'évadent de la prison de Dijon en sciant les barreaux de leur cellule

Une voiture de police entre le 27 novembre 2025 dans l'enceinte de la prison de Dijon, d'où se sont évadés deux détenus dans la nuit ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Deux détenus se sont évadés dans la nuit de mercredi à jeudi de la prison de Dijon, après avoir scié les barreaux de leur cellule et utilisé des draps.

La double évasion a été constatée à 07H00 lors des contrôles des effectifs au quartier sécuritaire de la maison d'arrêt, selon l'administration pénitentiaire.

Les deux hommes se sont évadés après avoir "vraisemblablement scié des barreaux" et ils ont "pris la fuite à l'aide de draps", a précisé le procureur de Dijon dans un communiqué.

Les fugitifs sont un jeune homme de 19 ans, détenu après avoir été mis en examen pour "des faits de tentative d’assassinat et association de malfaiteurs", et un homme de 32 ans écroué "pour des menaces et violences habituelles aggravées sur conjointe", selon le procureur Olivier Caracotch.

Ils se trouvaient en détention provisoire "dans le cadre de procédures non suivies au tribunal de Dijon", est-il ajouté.

Une enquête de flagrance a été ouverte pour "évasions en bande organisée" par le parquet et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS, ex PJ).

Selon le syndicat FO Justice, les deux hommes se sont évadés "après avoir scié les barreaux de leur cellule respective à l’aide d'une lame de scie", a-t-il indiqué dans un communiqué sur X.

La maison d'arrêt de Dijon est vétuste et figure parmi les six établissements pénitentiaires qui doivent bénéficier d'un plan "zéro portable" annoncé vendredi par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, avec une enveloppe annoncée de six millions d'euros.

Située dans la ville même de Dijon, elle compte 311 détenus pour 180 places, soit un taux d’occupation de 173% selon des chiffres du ministère de la Justice au 31 octobre.

Dans son communiqué, le syndicat FO Justice a assuré avoir alerté depuis des mois sur "la dégradation alarmante des conditions de sécurité" dans cet établissement et a dénoncé "l'aveuglement total" de la direction.

- "Mépris"-

Cette évasion survient quelques jours après celle d'un détenu du centre pénitentiaire de Rennes-Vézin (Ille-et-Vilaine) au cours d'une sortie avec d'autres prisonniers au planétarium de la ville.

Le Garde des Sceaux avait aussitôt démis de ses fonctions le directeur de cet établissement.

Mercredi, trois organisations professionnelles de directeurs de prison ont fustigé le "mépris" de Gérald Darmanin, l'accusant de ne reculer "devant rien pour entretenir son image de fermeté et de réactivité".

Ils lui ont reproché aussi "de consacrer tous les moyens d'un État endetté" aux quartiers de lutte contre la criminalité pour les narcotrafiquants les plus dangereux, qu'il a créés, "quand la grande majorité des services sont exsangues."

"Pendant que le garde des Sceaux parade dans des structures surdotées, les autres services agonisent", écrivent-ils encore, réclamant "un véritable plan d'urgence pour lutter contre la surpopulation et combler les vacances de postes sans poudre aux yeux ni stratégie de communication".

Le nombre de détenus dans les prisons françaises était de 84.862 au 1er octobre 2025, un chiffre en légère hausse par rapport à celui enregistré au 1er septembre.

Les prisons françaises comptaient seulement 62.501 places opérationnelles au 1er octobre, soit une densité carcérale de 135,8%.

La France figure parmi les mauvais élèves en Europe en terme de surpopulation carcérale, en troisième position derrière la Slovénie et Chypre, selon une étude publiée en juillet par le Conseil de l'Europe.