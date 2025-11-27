L'Assemblée nationale adopte à l'unanimité une résolution contre l'accord UE-Mercosur avant des votes clés européens

L'Assemblée nationale examine le 27 novembre 2025 une résolution contre le traité UE-Mercosur, portée par La France insoumise (LFI) dans le cadre de sa journée réservée ( AFP / Ludovic MARIN )

L'Assemblée nationale a adopté jeudi à l'unanimité une résolution invitant le gouvernement à s'opposer à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, avant des votes décisifs attendus en décembre au niveau européen.

Porté par La France insoumise (LFI) dans le cadre de sa journée réservée, le texte sans valeur contraignante demande à l'exécutif de constituer une minorité de blocage au Conseil de l'UE et de saisir la Cour de justice européenne pour vérifier la conformité de l’accord. La proposition a été approuvée par 244 voix contre 1.

La seule députée ayant voté contre a indiqué dans la foulée s'être trompée et être favorable à la résolution.

"C'est un choix de civilisation", a lancé Matthias Tavel (LFI), dénonçant un accord "mortifère" pour l'agriculture et le climat. "Mettons une pression maximale sur Emmanuel Macron", a-t-il lancé à la tribune, alors qu’un vote des États membres est attendu avant le 20 décembre.

Signé fin 2024 après des décennies de négociations, le traité prévoit d'accroître les exportations européennes de voitures, machines et vins vers l'Amérique du Sud, en contrepartie d'une ouverture accrue aux produits agricoles sud-américains (bœuf, volaille, sucre, miel) via des droits de douane réduits.

Bruxelles assure avoir renforcé en septembre les clauses de sauvegarde pour les filières sensibles, mais ces garanties sont jugées largement insuffisantes par les opposants à l'accord, et notamment les agriculteurs français.

"Un leurre pour nous faire gober le Mercosur", a dénoncé jeudi le député Julien Limongi (RN).

À la tribune, le ministre délégué chargé de l'Europe Benjamin Haddad a répété que "l'accord tel que conclu en 2024 n’est pas acceptable en l'état".

Le ministre s'est réjoui d'avoir obtenu en octobre de la Commission européenne un renforcement des clauses de sauvegarde, "un gain concret de la France dans la pression que nous avons mise sur les institutions européennes".

Il a appelé à l'adoption rapide de ce règlement européen, "avant toute expression du Conseil en ce qui concerne l'accord lui-même".

"Cette avancée, qui est utile et nécessaire, n'est pas suffisante aujourd'hui. Le compte n'y est pas", a aussi souligné le ministre, rappelant deux autres exigences françaises: des "clauses miroirs" pour garantir l’équité des normes, et des contrôles sanitaires et phytosanitaires accrus.