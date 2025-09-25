 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
A suivre aujourd'hui... TotalEnergies
information fournie par AOF 25/09/2025 à 07:55

(AOF) - Le Conseil d’administration de TotalEnergies a procédé à la revue des perspectives stratégiques de la compagnie à horizon 2030 qui feront l’objet d’une présentation aux investisseurs le 29 septembre. Il a confirmé la pertinence de la stratégie de transition mise en œuvre par la Compagnie qui vise une croissance rentable ancrée sur deux piliers : les hydrocarbures, notamment le GNL, et l'électricité.

Le Conseil d'administration a constaté avec satisfaction les progrès réalisés sur les multiples projets qui vont contribuer à l'objectif de la compagnie d'augmenter sa production globale d'énergies (pétrole, gaz, électricité) de 4% par an jusqu'en 2030, tout en réduisant les émissions de ses opérations.

Dans ce cadre, le Conseil d'administration se réjouit de l'attribution à TotalEnergies, en tant qu'opérateur, du projet éolien offshore " Centre Manche 2 ", concrétisant la stratégie de transition de la compagnie en France.

Grâce à une politique d'investissement claire et disciplinée, dont le cadre mis à jour sera présenté le 29 septembre, et forte de la croissance anticipée des cash-flows de la Compagnie sur 2025-2030, le Conseil d'administration a confirmé ses objectifs de développer une politique attractive de retour à l'actionnaire tout en préservant la solidité du bilan de la compagnie.

Le Conseil d'administration a ainsi confirmé un retour à l'actionnaire d'au moins 40% du cash-flow quel que soit le prix de l'énergie et la priorité à garantir le dividende en cas de cycle bas, dividende qui a connu une hausse de plus de 20% au cours des trois dernières années et n'a jamais baissé au cours des quarante dernières années.

Il a également confirmé la priorité donnée à la solidité du bilan de la compagnie en maintenant un taux d'endettement (gearing) sous les 20% dans un contexte économique et géopolitique incertain de façon à conserver des marges de manœuvre.

Le Conseil d'administration a également approuvé les conditions de l'augmentation de capital réservée aux salariés en 2026. Il salue la très forte participation des salariés à ces opérations, l'actionnariat salarié atteignant 8,9% du capital à la fin du deuxième trimestre 2025, en croissance de plus de 50% au cours des dix dernières années et représentant le premier montant investi par les salariés dans leur entreprise en Europe.

Enfin, le Conseil d'administration a approuvé le projet technique de transformation des certificats de dépôts d'actions (ADR - American Depositary Receipts) cotés au New York Stock Exchange depuis 1991 en actions ordinaires. Cette opération n'aura aucun impact sur les détenteurs d'actions ordinaires cotées sur Euronext Paris, qui demeurera le marché d'introduction des actions TotalEnergies.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur TotalEnergies

=/ Points clés /=

- Groupe intégré de l’énergie, 3ème compagnie pétrolière mondiale, 2ème gazière et numéro mondial du solaire avec Sun Power ;

- Activité de 215 Mds$ organisée en 4 branches : 43% dans le raffinage & chimie, 39% dans le marketing & services (réseaux de distribution…), 10% dans la production d’électricité, 4,6% dans le gaz liquéfié et le reste dans l’exploration-production ;

- Ambition : transformation en moins de dix ans en un groupe multi-énergies, ancrée sur le métier historique de production de pétrole & GNL (gaz naturel liquéfié), et sur l’électricité, notamment à partir d’énergies renouvelables & électricité et hydrogène & biomasse ;

- Capital ouvert (8,13% détenus par les salariés), le conseil de 10 administrateurs étant présidé par Patrick Pouyanné, également directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires «2020-2030 « + d’énergie, - d’émissions » :

- croissance de 30 % de production d’énergies, alimentée à 50% par l’électricité renouvelable, à 50% par le GNL, la part du pétrole revenant de 55 à 30%,

- évolution de la répartition des ventes -30% de produits pétroliers, 50% de gaz, 15% d’électricité et 5% de biomasse et d’hydrogène,

- discipline dans les investissements -17 à 18 Mds$ en 2022-2025 -50% alloués aux renouvelables et à l’électricité et 50% au gaz naturel- et dans les allocations de capital (rotation programmée des actifs renouvelables…),

- innovation menée par One Tech, dotée de 850 M$ pour 18 centres de R&D :

- 3 hubs : industriel, de développement et de support,

- 5 programmes : production, CO2 et durabilité, efficacité opérationnelle de l’upstream, aval & polymères, fuel et lubrifiants,

- usine digitale pour dégager 1,5 Md$ d’économies d’ici 2025

- Stratégie environnementale 2050 de neutralité carbone pour les opérations du groupe et les produits vendus en Europe et de baisse de 60% de l’intensité carbone des produits utilisés hors Europe :

- 4 axes : croissance dans les chaînes de valeur du gaz (naturel, biogaz et hydrogène), dans l'électricité bas carbone (enveloppe annuelle de 1,5 à 2 Md$,) dans le pétrole à point mort bas et dans les biocarburants,

- accords d’approvisionnement en hydrogène vert pour les raffineries européennes avec RWE et Air Liquide,

- hausse des activités contribuant à la neutralité carbone (puits naturels, forêts, éoliennes en mer…) ;

- Excellence industrielle de la production de pétrole avec un point mort à - 20 $/b ;

- Bilan solide : ratio d’endettement de 8,3 % sur 120 Mds$ de capitaux propres, rentabilité des capitaux employés de 15,8 %, autofinancement libre de 12,1 Mds$ et trésorerie de 25,8 Mds$.

=/ Défis /=

- Sensibilité aux cours du baril de pétrole : impact de 100 M$ sur le bénéfice opérationnel avec une variation de 0,1 $ le baril et de 2,7 Mds$ ave cune variation de 10$ ;

- Evolution des marges de raffinage européennes, en fort repli en 2024, notamment en Europe ;

- Montée en puissance des activités renouvelables & électricité, renforcées par les acquisitions en Allemagne, avec un portefeuille de capacités de 35 GW en 2025 et de 100 GW pour 2030, sécurisés par des contrats d'achat à long terme ;

- Objectifs 2025 :

- croissance à 2,5 à 2,55 Mbep/j de la production d’hydrocarbures et à 50 TWh de la production nette d’électricité,

- 17 à 17,5 Mds$ d’investissements dont 4,5 5 Mds$ dans les énergies bas carbone ;

- Dividende de 3,22 € versé en 4 acomptes dont le dernier sera rehaussé à 0,85 € et programme de rachats d’actions de 2 Mds$ déclenchés par trimestre selon la formule de 40 % du cash-flow généré par des prix d’hydrocarbures supérieurs à 60 $ le baril.

