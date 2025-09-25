Les Bourses européennes terminent en baisse: Paris -0,41%, Francfort -0,56%, Londres -0,39%

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont terminé en légère baisse jeudi, les investisseurs étant pris de doute sur l'évolution des taux d'intérêt américains après des indicateurs économiques positifs aux Etats-Unis.

La Bourse de Paris a conclu en repli de 0,41%, tandis que Francfort a baissé de 0,56% et Londres de 0,39%.

Euronext CAC40