Bénéteau dans le creux de la vague après ses semestriels

(AOF) - Bénéteau (- 7,72 %, à 8,005 euros) a, sans surprise, dévoilé une nette dégradation de ses résultats semestriels. Le chiffre d’affaires, connu depuis la fin juillet, a reculé de 27,5 %, à 403,8 millions d’euros. Ce repli est lié au ralentissement de l’ensemble du marché du nautisme, qui est touché par un environnement macro-économique instable en Europe comme aux États-Unis. Le constructeur de bateaux à voiles et à moteur a poursuivi et finalisé la réduction des inventaires dans ses réseaux de distribution, ce qui a réduit ses ventes de l’ordre de 40 millions d’euros sur le premier semestre.

Cette forte baisse des revenus a logiquement pénalisé le résultat opérationnel courant (ROC), qui a chuté de 141,6 % en passant de 49,5 millions d'euros à -20,6 millions d'euros. Le groupe a toutefois indiqué que le renforcement des mesures d'adaptation avait permis de contenir l'impact de la baisse d'activité sur le résultat opérationnel courant à -47 millions d'euros et de réduire les frais fixes de 5 millions d'euros supplémentaires. Le ROC a également été pénalisé par le déploiement du nouvel ERP, un logiciel qui centralise et gère les principales activités d'une entreprise, dont la complexité a entraîné un report de près de 20 millions d'euros de facturation et a dégradé le ROC de 11 millions d'euros.

Enfin, le résultat net part du groupe est une perte de 24,8 millions d'euros au premier semestre, contre un bénéfice de 49,4 millions d'euros un an plus tôt. Cette perte intègre une charge d'impôt de 3 millions d'euros au titre d'une contribution fiscale française exceptionnelle calculée sur l'exercice 2024.

Les perspectives sont plutôt optimistes pour le second semestre

Au niveau de ses perspectives, Bénéteau a dévoilé de nouveaux modèles qui ont reçu un très bon accueil et ont soutenu les prises de commandes, qui sont en croissance significative depuis le début de l'exercice. Le groupe anticipe ainsi un retour à la croissance des ventes dès le second semestre 2025, avec des revenus proches de 500 millions d'euros, contre 480 millions d'euros au second semestre 2024.

Le groupe anticipe également un retour à la profitabilité sur la seconde partie de l'année, ce qui devrait permettre de viser un résultat opérationnel courant autour de l'équilibre sur l'exercice.

En ce qui concerne les analystes, Portzamparc estime que les pertes dévoilées au premier semestre sont plus importantes que prévues, mais la société de bourse salue les propos du groupe sur sa bonne dynamique commerciale et le rebond attendu pour 2026. Par conséquent, Portzamparc a confirmé sa recommandation à Renforcer sur le titre Bénéteau, avec un objectif de cours toujours fixé à 9,50 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Constructeur de bateaux de plaisance diversifié dans l’habitat de loisirs, créé en 1884 ;

- Chiffre d’affaires de 1 M€ réalisé à 52% dans les bateaux à moteur et à 49 % dans les bateaux à voile et réparti entre l’Europe pour 55 %, les Amérique pour 26 %, le reste du monde pour 10 et les flottes (ventes aux loueurs professionnels) ;

- Ambition : déploiement d’un portefeuille resserré de 9 marques nautiques sur lesquelles sont concentrés les investissements, avec 4 leaders mondiaux – Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon – et 5 marques à fort potentiel -Four Winns, Wellcraft, Scarab, Delphia et Excess ;

- Capital détenu à 54,36 % (70,53 % des droits de vote) par la holding de la famille fondatrice BERI, Catherine Pourre présidant, depuis juin 2024, le conseil de 8 administrateurs et Bruno Thivoyon étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- cession de l’activité habitat à Trigano, afin de financer la croissance sur les marchés du nautisme, haut de gamme essentiellement, et la transformation technologique,

- amélioration et flexibilité des process industriels et changement de système d’information (impact de 20 M€) pour les voiliers en France,

- aux États-Unis (perte opérationnelle ramenée à 15 M€ en 2025), adaptation de l’offre, regroupement de la production sur un seul site et économies de coûts de 5 M€,

- extension de l’offre de services Boating solutions : location de bateaux à la journée ou de courte durée, (plus de 1 000 bateaux à 8 000 abonnés environ en Europe et aux États-Unis), personnalisation pour les yachts et bateaux haut de gamme, solutions de financement et partenariat avec Le Boat, n° 1 européen de la location de bateaux combinant offre haut de gamme et « version location » (revenu garanti au propriétaire de bateau dont l’usage est réduit à 8 semaines par an,

- innovation visant la connectivité de tous les bateaux via Seanapps et l’offre de solutions de propulsion alternative sur toute l’offre de bateaux d’ici 2030 ;

- Stratégie environnementale B–SUSTAINABLE fondée sur 2 piliers -Preserved Ocean et Ethical Growth- visant pour 2030 une réduction de 30 %, vs 2022, de l’intensité des émissions directes :

- conception fondée sur les analyses de cycle de vie des bateaux,

- labellisation de la majorité des fournisseurs,

-intégration progressive des résines recyclables dans l’industrialisation des bateaux,

- entrée dans le capital du suédois Candela, spécialiste des bateaux électriques à foil,

- reconditionnement des catamarans LAGOON via les nouvelles offres NEO ;

- Bilan sain avec des capitaux propres de 845 M€ et une trésorerie nette de 137 M€.

Défis

- Marché déprimé sur tous les secteurs avec, à fin mars, un recul des ventes de 51,4 % pour les voiliers et de 36,6 % pour les moteurs ;

- Poursuite de la demande hors États-Unis et Europe, lancement de 20 nouveaux modèles de 8 à 24 mètres au 2 ème semestre qui devront soutenir la reprise de la croissance ;

- Prise en compte partielle des droits de douane américains, pour un impact estimé à 10 M€ ;

- Après un recul de 43 % des ventes à fin mars, objectifs 2025 confirmés malgré l’anticipation d’une réduction des stocks dans les réseaux de distribution de 50 à 100 M€ au total et l’anticipation d’une perte nette au 1 er semestre : chiffre d’affaires de 900 M€ à 1 Md€, marge opérationnelle de 4 à 6 % ;

- Dividende 2024 de 0,73 €.