Libertés publiques: des ONG dénoncent la trajectoire "illibérale" de la France

La police intervient contre des militants écologistes, à Nantes, le 14 mai 2025 ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

La France est engagée dans une trajectoire "illibérale" et suit la pente des Etats autoritaires européens en portant des atteintes "systématiques" dans les domaines des libertés civiques, en particulier à la liberté de manifester, dénoncent plusieurs ONG jeudi.

Dans leur rapport intitulé "France: démocratie en décrochage", fruit de dix mois de travaux, la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT) étrillent le glissement de la posture française depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017.

"Depuis plusieurs années, la France connaît une dégradation profonde et structurelle de l'environnement dans lequel la société civile peut s'exprimer et agir, ainsi qu'une régression préoccupante des libertés publiques, en particulier s'agissant de la liberté d'association et de la liberté de réunion pacifique", dénoncent ces organisations.

La France s'inscrit à cet égard dans une "dynamique plus large" en Europe et dans le monde, marquée par la montée de l'autoritarisme.

"Les campagnes de stigmatisation des manifestants et des défenseurs des droits humains par des représentants des pouvoirs publics sont donc loin d'être anodines (...) et sont symptomatiques d'une dérive +illibérale+", écrivent les ONG dans ce rapport.

"Souvent perçue, à tort, comme étant à l'abri de ces tendances en raison de sa tradition républicaine, (...) la France se distingue aujourd'hui par l'ampleur et la gravité des restrictions imposées aux libertés civiques", soulignent les auteurs.

Le rapport de 80 pages détaille une longue liste d'exemples, selon ces ONG, de ces dérives allant de la répression du mouvement des Gilets jaunes à celle contre la réforme des retraites en 2023.

"Sans formellement réduire au silence les voix critiques, l'Etat les fragilise, limitant leurs ressources, les décrédibilisant, les épuisant, les intimidant et mettant en péril leur existence même", dénoncent les ONG.

"Ainsi, la dérive démocratique ne menace pas uniquement les associations et les défenseurs des droits humains, mais la société toute entière", concluent les auteurs. "A terme, elle pourrait engendrer une forme de gouvernement qui, sans être ouvertement autoritaire, ne pourrait plus être qualifiée de démocratie à part entière."