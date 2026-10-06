À suivre aujourd'hui - Mercredi 7 octobre

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6 octobre - Christopher Waller, gouverneur du Conseil de la Réserve fédérale, doit s’exprimer sur les perspectives économiques lors du Forum économique d’Istanbul organisé par la Banque centrale de la République de Turquie (04h30/08h30). Par ailleurs, Neel Kashkari, président de la Fed de Minneapolis, doit participer à une table ronde dans le cadre de la conférence de recherche virtuelle du 2026 Institute à la Banque fédérale de réserve de Minneapolis (10h40/14h40). Par ailleurs, le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, doit s’exprimer sur l’économie américaine et la politique monétaire lors de l’événement Bloomberg « The Future of Fixed Income » (13h40/17h40).

Levi Strauss devrait publier son chiffre d’affaires du troisième trimestre, alors que la demande pour ses jeans et ses vêtements reste solide; les investisseurs observeront si la croissance de son activité de vente directe aux consommateurs peut compenser un contexte de consommation plus prudent. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur les dépenses de consommation, la demande internationale, les remboursements de droits de douane et les prévisions annuelles.

Sur le plan économique américain, la Réserve fédérale publiera les données relatives au crédit à la consommation, qui devraient reculer à 15 milliards de dollars en août, contre 18,06 milliards précédemment.

Au Canada, Statistique Canada s’apprête à publier son indice avancé pour septembre, qui avait légèrement progressé de 0,13% en août.

En Amérique latine, l’indice d’inflationbrésilienIGP-DI devrait s’établir à 1,50% en septembre, après une baisse de 0,06% le mois précédent. Par ailleurs, la banque centrale du Pérou doit annoncer sa décision sur les taux d’intérêt; les responsables devraient relever le taux directeur de 25 points de base, à 4,5%. Par ailleurs, les données sur les flux de changedu Brésil sont également attendues pour la semaine s'achevant le 2 octobre. En Argentine, la production industrielle du mois d'août doit être publiée, après une contraction de 4,9% en juillet. Parallèlement, la balance commercialedu Chili et les chiffres des exportations de cuivre pour septembre sont également attendus. Les chiffres des ventes automobilesau Brésil pour septembre sont également attendus.