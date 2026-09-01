À suivre aujourd’hui – Mercredi 2 septembre

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1er septembre - Broadcom devrait publier ses résultats trimestriels. Les analystes s'attendent à une forte hausse du chiffre d'affaires au troisième trimestre, ce qui mettrait l'entreprise sur la voie de sa plus forte croissance des ventes depuis plus de neuf ans, grâce à une forte demande pour ses puces d'IA sur mesure et ses équipements réseau.

Du côté des données américaines, le rapport national sur l’emploi d’ADP devrait indiquer que les créations d’emplois dans le secteur privé se sont élevées à 48.000 en août, en légère hausse par rapport aux 44.000 du mois précédent. Parallèlement, les commandes industrielles devraient avoir progressé de 0,6 % en juillet, après une baisse de 0,3 % en juin. Par ailleurs, la Réserve fédérale publiera le rapport « Beige Book ».

Brown-Forman, le fabricant du whisky Jack Daniel's, devrait afficher une baisse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, en raison d’une demande atone pour ses produits dans un contexte d’incertitude macroéconomique. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur l’impact de l’évolution des dépenses de consommation et des tendances alimentaires sur la demande, les dernières informations concernant d’éventuels projets de cession, ainsi que les prévisions annuelles.

La Banque du Canada s'apprête à annoncer sa décision sur les taux d'intérêt, les marchés s'attendant à ce que ceux-ci soient maintenus à 2,25 %.

La production industrielle brésilienne du mois de juillet et l’indice d’inflation IPC-Fipe du mois d’août doivent être publiés. La production industrielle devrait progresser de 0,6 % après avoir reculé de 1,8 % en juin. En glissement annuel, la production devrait rester stable.