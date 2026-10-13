À suivre aujourd'hui - Mercredi 14 octobre

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13 octobre - Sur le plan économique américain, le Bureau of Labor Statistics (BLS) (du ministère du Travail) doit publier le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de septembre. L’IPC devrait avoir progressé de 0,6 % en glissement mensuel après une hausse de 0,4 % en août, tandis que l’inflation annuelle devrait s’accélérer, passant de 3,4 % à 3,6 %. Hors alimentation et énergie, l’IPC devrait avoir progressé de 0,2 % sur le mois, le taux annuel de l’IPC sous-jacent étant estimé à 2,5 %. Par ailleurs, la Réserve fédérale doit également publier son "Beige Book".

Du côté des résultats, Bank of America devrait afficher un bénéfice en hausse au troisième trimestre, les revenus issus des intérêts versés par les clients devant bondir. Wall Street suivra de près les commentaires de la direction concernant l’activité sur les marchés de capitaux, après que les prévisions moroses du directeur général Moynihan le mois dernier ont déclenché une vague de ventes sur les actions des grandes banques américaines.

Morgan Stanley devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, le rebond des fusions-acquisitions et la volatilité des marchés ayant probablement contribué à stimuler les revenus issus des commissions et des opérations de trading.

BlackRock devrait annoncer une forte hausse de son bénéfice et de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, grâce à de solides performances dans la plupart de ses divisions. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la flambée des rendements obligataires et la hausse des taux d’intérêt, ainsi qu’à leur impact sur l’appétit pour le risque dans le monde de l’investissement.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doit participer à une discussion informelle lors du Chamber RVA Regional Action Summit 2026 (13h30/17h30). Par ailleurs, la vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, Michelle Bowman, devrait prendre part à une discussion sur le thème "Supervision et réglementation" lors du Sommet annuel 2026 des membres de l’IIF à Bangkok (05h40/09h40), et intervenir lors du Festival économique virtuel de Bangkok 2026 (22h55/02h55) plus tard dans la journée.

Statistique Canada doit publier les données relatives aux permis de construireau Canada pour le mois d’août, après une baisse de 17,3 % le mois précédent.