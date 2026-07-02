A.P. Moller Holding réalise l'acquisition d'Ocean Yield auprès de KKR

A.P. Møller Holding et KKR ont annoncé avoir signé un accord selon lequel une filiale d'A.P. Moller Holding acquérera 100 % d'Ocean Yield, une plateforme mondiale dans la location de navires, auprès de fonds gérés par KKR.

Basée à Oslo, en Norvège, Ocean Yield détient des participations dans plus de 70 navires modernes, dans plusieurs secteurs clés du transport maritime, notamment les transporteurs à gaz, les porte-conteneurs, les transporteurs de GNL, les pétroliers de brut, de produits et de produits chimiques.

Sous la direction de KKR, Ocean Yield a investi plus de 3 milliards de dollars pour élargir davantage le portefeuille existant, diversifier et élargir sa clientèle et a presque doublé ses contrats à long terme pour dépasser les 5 milliards de dollars.

Martin Larsen, directeur financier d'A.P. Moller Holding, a déclaré : " Nous pensons que combiner la plateforme convaincante d'Ocean Yield avec notre expérience centenaire dans l'industrie maritime créera un partenariat solide. De plus, nous considérons le modèle économique d'Ocean Yield, avec sa trésorerie stable, comme un excellent complément à notre portefeuille maritime existant. "

Vincent Policard, associé et co-responsable des infrastructures européennes chez KKR, a déclaré : " Avec l'équipe de direction, nous avons considérablement élargi et diversifié la plateforme, renforcé sa base de revenus contractuelle à long terme et soutenu sa transition vers une flotte plus moderne et durable. Aujourd'hui, Ocean Yield est une entreprise plus grande, plus forte et plus résiliente, bien positionnée pour continuer à soutenir ses clients et le secteur maritime au sens large. "